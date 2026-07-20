Trauer um TV-Liebling: Familie von "Schwiegertochter gesucht"-Star erfüllt seinen letzten Wunsch

Düsseldorf - Der Tod von Lutz Peters (64†) hat viele Fans von " Schwiegertochter gesucht " tief getroffen. Nun haben Ehefrau Birgit, die viele als "Stups" kennen, und Tochter Iris verraten, wie sie den Vater von Kultkandidat Ingo Peters (35) verabschiedet haben.

Lutz Peters (†64) begeisterte viele Zuschauer mit seiner herzlichen Art. Nun hat ihm seine Familie seinen letzten Herzenswunsch erfüllt. © Instagram Screenshot/stups_und_lutz

Nur wenige Wochen nach seinem Tod hat die Familie im engsten Kreis Abschied von dem 64-Jährigen genommen. Statt einer klassischen Beisetzung entschieden sich Birgit und Iris für eine Rheinbestattung - genau so, wie Lutz es sich zu Lebzeiten gewünscht hatte.

In einem emotionalen Beitrag schildern die beiden, wie wichtig das Gewässer für ihn war: "Lutz größter Wunsch war es, irgendwann eins mit dem Fluss zu werden, der ihm so viel bedeutet hat".

Dieser Wunsch sei nun Wirklichkeit geworden. "Es war genau so, wie er es sich gewünscht hat: frei, friedlich und getragen von den Wellen", schreiben sie. "Der Rhein fließt weiter, und mit ihm unsere Liebe und die dankbare Erinnerung an die gemeinsame Zeit".

Immer wenn sie künftig auf das Wasser blickten, wüssten sie, "dass er genau da ist, wo er sein wollte".