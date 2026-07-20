Trauer um TV-Liebling: Familie von "Schwiegertochter gesucht"-Star erfüllt seinen letzten Wunsch
Düsseldorf - Der Tod von Lutz Peters (64†) hat viele Fans von "Schwiegertochter gesucht" tief getroffen. Nun haben Ehefrau Birgit, die viele als "Stups" kennen, und Tochter Iris verraten, wie sie den Vater von Kultkandidat Ingo Peters (35) verabschiedet haben.
Nur wenige Wochen nach seinem Tod hat die Familie im engsten Kreis Abschied von dem 64-Jährigen genommen. Statt einer klassischen Beisetzung entschieden sich Birgit und Iris für eine Rheinbestattung - genau so, wie Lutz es sich zu Lebzeiten gewünscht hatte.
In einem emotionalen Beitrag schildern die beiden, wie wichtig das Gewässer für ihn war: "Lutz größter Wunsch war es, irgendwann eins mit dem Fluss zu werden, der ihm so viel bedeutet hat".
Dieser Wunsch sei nun Wirklichkeit geworden. "Es war genau so, wie er es sich gewünscht hat: frei, friedlich und getragen von den Wellen", schreiben sie. "Der Rhein fließt weiter, und mit ihm unsere Liebe und die dankbare Erinnerung an die gemeinsame Zeit".
Immer wenn sie künftig auf das Wasser blickten, wüssten sie, "dass er genau da ist, wo er sein wollte".
Rührende Worte an die Fans
Neben den persönlichen Worten richteten Mutter und Tochter auch eine Botschaft an die vielen Menschen, die ihnen nach dem Tod von Lutz beigestanden haben.
"Wir danken euch von Herzen für die überwältigende Anteilnahme und die lieben Worte in den letzten Wochen von jedem Einzelnen", schreiben sie. Der Zuspruch der Fans habe der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft gegeben.
Lutz Peters war durch die RTL-Kultsendung "Schwiegertochter gesucht" deutschlandweit bekannt geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Birgit und Sohn Ingo entwickelte sich die Familie über die Jahre zu einem der beliebtesten Gesichter der Sendung.
Entsprechend groß war die Bestürzung, als die Nachricht von seinem Tod öffentlich wurde. Mit der Beisetzung am Rhein hat seine Familie ihm nun einen letzten Wunsch erfüllt.
Titelfoto: Instagram Screenshot/stups_und_lutz