Shirin David urteilt im TV, doch Ihr solltet besser wegschalten

Parallel zu Bond läuft "Kommissar Beck", dritter Teil der aktuellen Staffel. "Inferno" heißt der Film, in dem Josef Eriksson (Martin Wallström), Kollege von Martin Beck (Peter Haber), unter Mordverdacht gerät. Seit 25 Jahren ermittelt der von Maj Sjöwall und Per Wahlöö erfundene Kommissar im deutschen Fernsehen. Lohnt sich noch immer.

Was für Quizshows gilt (siehe Samstag), lässt sich auch für Castingshows sagen. "The Voice of Germany" war mal angetreten als besseres DSDS. Hat anfangs funktioniert, aber inzwischen ist das Format nicht weniger durchgekaut. Ob das neue Team - Shirin David, die Brüder Kaulitz, Giovanni Zarrella, Ronan Keating - was ändert? Ich bin skeptisch.

20.15 Uhr, Pro7