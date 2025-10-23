Als Pärchen bei "Shopping Queen" seine Geschichte erzählt, staunt Guido nicht schlecht
Berlin - Manuela (39) und Martin (42) wollen an Tag 4 von "Shopping Queen" in Berlin zeigen, dass sie auch modisch ein gutes Team sind. Ihre Liebe hat im Kindergarten begonnen - wenn auch etwas anders als von Moderator Guido Maria Kretschmer (60) zunächst angenommen.
Unter dem Motto "In guten wie in schlechten Zeiten – zeigt, dass ihr modisch für immer zusammengehört!" kämpfen der Integrationserzieher und die gelernte Familienpflegerin mit Gastro-Leidenschaft gegen vier andere Hauptstadt-Paare um den Titel des stilvollsten Duos.
Kennengelernt haben sich Manuela und Martin in der Kita. Guido staunt nicht schlecht: "Die kennen sich schon seit dem Kindergarten? Wie süß ist das denn?" Doch ganz so war es dann doch nicht, wie Manuela schnell auflöst.
"In der Kita haben wir uns vor dreieinhalb Jahren kennengelernt. Er war der Erzieher meiner Kinder", berichtet die 39-Jährige lachend. Damals habe sie eine schwierige Lebensphase durchgemacht.
Martin erinnert sich: "Die Kolleginnen haben gemerkt, dass ich gut mit ihr kann. Wenn sie am Boden saß, hab ich mich einfach dazugesetzt." Am 7. Juli 2021 traute Manuela sich schließlich zu fragen, ob er Lust auf einen Kaffee hätte – und auch wenn er an dem Tag keine Zeit hatte, funkte es bald gewaltig. "Nach drei Wochen war klar: Wir heiraten", sagt sie lachend. Einen offiziellen Antrag gab es allerdings nie – ihr kleiner Running-Gag bis heute.
Guido ist ganz begeistert von den beiden, die in ihre Patchwork-Familie jeweils drei Kinder mitbrachten. "Man spürt einfach, dass sie zusammengehören", so der Modepapst. Optisch zeigen Manuela und Martin ihre Liebe mit einem Couple-Tattoo mit "Tom & Jerry"-Motiv.
"Shopping Queen" in der Couple-Edition: Manuela und Martin überraschen mit Fetisch-Look
Mit 1000 Euro Budget in der Tasche steigen die beiden ins pinke Shopping Mobil, um ihren ultimativen Pärchen-Look zu erschaffen. Manuela setzt auf Schwarz, Satin und wilde Haare – ganz im Stil einer "Femme fatale".
Doch von dem schlichten schwarzen Kleid, das das bekennende Disney-Fangirl im ersten Laden anprobiert, ist Guido nicht überzeugt: "So richtig wild ist das noch nicht."
Das sehen offenbar auch Manuela und Martin ein und legen am Ende einen mutigen Auftritt hin. Ihr Outfits bringen dabei an das die Freizügigkeit der Berliner Clubs auf den Laufsteg: Martin im Netzhemd, Manuela im Leder-Top in BDSM-Optik.
"Ich bin überrascht, dass sie sich für so eine sinnliche Richtung entschieden haben", lobt der Designer.
Ob die beiden Berliner Liebesvögel am Ende auch die Konkurrenz überzeugen, erfahrt ihr am Donnerstag um 15 Uhr bei VOX oder schon jetzt auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+