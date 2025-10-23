Als Pärchen bei "Shopping Queen" seine Geschichte erzählt, staunt Guido nicht schlecht

Berlin - Manuela (39) und Martin (42) wollen an Tag 4 von "Shopping Queen" in Berlin zeigen, dass sie auch modisch ein gutes Team sind. Ihre Liebe hat im Kindergarten begonnen - wenn auch etwas anders als von Moderator Guido Maria Kretschmer (60) zunächst angenommen.

Manuela (39) und Martin (42) sind seit vier Jahren ein Paar - und fast ebenso lang verheiratet. © Screenshot RTL+

Unter dem Motto "In guten wie in schlechten Zeiten – zeigt, dass ihr modisch für immer zusammengehört!" kämpfen der Integrationserzieher und die gelernte Familienpflegerin mit Gastro-Leidenschaft gegen vier andere Hauptstadt-Paare um den Titel des stilvollsten Duos.

Kennengelernt haben sich Manuela und Martin in der Kita. Guido staunt nicht schlecht: "Die kennen sich schon seit dem Kindergarten? Wie süß ist das denn?" Doch ganz so war es dann doch nicht, wie Manuela schnell auflöst.

"In der Kita haben wir uns vor dreieinhalb Jahren kennengelernt. Er war der Erzieher meiner Kinder", berichtet die 39-Jährige lachend. Damals habe sie eine schwierige Lebensphase durchgemacht.

Martin erinnert sich: "Die Kolleginnen haben gemerkt, dass ich gut mit ihr kann. Wenn sie am Boden saß, hab ich mich einfach dazugesetzt." Am 7. Juli 2021 traute Manuela sich schließlich zu fragen, ob er Lust auf einen Kaffee hätte – und auch wenn er an dem Tag keine Zeit hatte, funkte es bald gewaltig. "Nach drei Wochen war klar: Wir heiraten", sagt sie lachend. Einen offiziellen Antrag gab es allerdings nie – ihr kleiner Running-Gag bis heute.

Guido ist ganz begeistert von den beiden, die in ihre Patchwork-Familie jeweils drei Kinder mitbrachten. "Man spürt einfach, dass sie zusammengehören", so der Modepapst. Optisch zeigen Manuela und Martin ihre Liebe mit einem Couple-Tattoo mit "Tom & Jerry"-Motiv.