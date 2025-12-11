Schock bei "Shopping Queen": Kandidatin Carina plötzlich spurlos verschwunden
Hamburg - "Shopping Queen" in der Hansestadt. In dieser Woche wird eine ganz besondere Gewinnerin gekürt: die Shopping Queen des Jahres 2025. In München holte Kandidatin Carina (34) schon einmal den Sieg mit nach Hause. Jetzt muss die Unternehmerin ihr Stilbewusstsein in Hamburg beweisen.
Das Motto? "Crème de la Crème - Kreiere einen Look rund um dein französisches Luxus-It-Piece" - eine echte Herausforderung für die 34-Jährige.
Denn als It-Piece bekommt Carina von Guido Maria Kretschmer (60) beige Overknee-Stiefel der Marke Maison Margiela im Wert von fast 700 Euro. Dazu eine weitere Challenge: Ein Kleidungsstück aus Bouclé soll ihrem Look das gewisse Etwas verleihen.
Im ersten Laden wird die Kandidatin schon einmal nicht fündig. Beim zweiten Stopp sieht es da schon besser aus. Gemeinsam mit Shopping-Begleitung Rebecca (40) und einem Verkäufer im Laden findet sie schnell eine Oversized-Jacke aus Bouclé sowie ein gestreiftes Kleid. Als Carina schließlich die Teile in der Umkleidekabine anprobiert, sieht sich ihre Shopping-Begleitung währenddessen weiter im Laden um.
"Ich würde jetzt nochmal los, dann kannst du dich umziehen", kündigt die 40-Jährige an. Doch dann der Schock: Als Rebecca nach ihrer zweiten Tour durch den Laden wieder zur Umkleidekabine zurückkehrt, ist Carina einfach verschwunden!
"Wo ist sie?", fragt sich die Shopping-Begleitung. Selbst das Kamerateam ruft lauthals den Namen der Kandidatin durch den Laden. Hektisch fängt Rebecca an zu suchen. "Wir haben die Kandidatin verloren", kommentiert Guido Maria Kretschmer (60).
"Shopping Queen": Kandidatin Carina zufrieden mit ihrem "coolen Look"
Auch als Rebecca versucht, ihre Freundin mit dem Handy anzurufen, meldet sich nur die Mailbox. Doch kurze Zeit später heißt es aufatmen: Aus dem hinteren Teil des Ladens taucht doch tatsächlich Carina auf - ausgestattet mit einem weiteren riesigen Klamottenberg, den sie anprobieren möchte.
"Ach, die ist ganz da hinten und sucht sich neue Sachen!", stellt Guido schließlich fest, als er die Szene zu sehen bekommt. Die Erklärung für das kurzzeitige Verschwinden? "Also ich war im Sale-Bereich. Let's go", so Carina und präsentiert ihrer Shoppingbegleitung die Ausbeute.
Schließlich entscheidet sich Carina für einen "absolut coolen Look", wie Guido ihn nennt. "Ob ich noch Freundschaft mit den Schuhen schließe, weiß ich nicht, aber Bouclé haben wir erledigt. Ich glaube, wir haben das Thema erfasst", so die Kandidatin zufrieden.
Am Ende erhält Carina trotz aller Hürden 33 Punkte. Die neuen Folgen "Shopping Queen" laufen montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX und vorab im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL+