Schock bei "Shopping Queen": Kandidatin Carina plötzlich spurlos verschwunden

Hamburg - " Shopping Queen " in der Hansestadt. In dieser Woche wird eine ganz besondere Gewinnerin gekürt: die Shopping Queen des Jahres 2025. In München holte Kandidatin Carina (34) schon einmal den Sieg mit nach Hause. Jetzt muss die Unternehmerin ihr Stilbewusstsein in Hamburg beweisen.

Als Kandidatin Carina (34) bei "Shopping Queen" Kleidung in einem Laden anprobiert, geht sie kurze Zeit später einfach verloren. © RTL+

Das Motto? "Crème de la Crème - Kreiere einen Look rund um dein französisches Luxus-It-Piece" - eine echte Herausforderung für die 34-Jährige.

Denn als It-Piece bekommt Carina von Guido Maria Kretschmer (60) beige Overknee-Stiefel der Marke Maison Margiela im Wert von fast 700 Euro. Dazu eine weitere Challenge: Ein Kleidungsstück aus Bouclé soll ihrem Look das gewisse Etwas verleihen.

Im ersten Laden wird die Kandidatin schon einmal nicht fündig. Beim zweiten Stopp sieht es da schon besser aus. Gemeinsam mit Shopping-Begleitung Rebecca (40) und einem Verkäufer im Laden findet sie schnell eine Oversized-Jacke aus Bouclé sowie ein gestreiftes Kleid. Als Carina schließlich die Teile in der Umkleidekabine anprobiert, sieht sich ihre Shopping-Begleitung währenddessen weiter im Laden um.

"Ich würde jetzt nochmal los, dann kannst du dich umziehen", kündigt die 40-Jährige an. Doch dann der Schock: Als Rebecca nach ihrer zweiten Tour durch den Laden wieder zur Umkleidekabine zurückkehrt, ist Carina einfach verschwunden!

"Wo ist sie?", fragt sich die Shopping-Begleitung. Selbst das Kamerateam ruft lauthals den Namen der Kandidatin durch den Laden. Hektisch fängt Rebecca an zu suchen. "Wir haben die Kandidatin verloren", kommentiert Guido Maria Kretschmer (60).