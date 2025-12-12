Trauer bei "Shopping Queen": Kandidatin Petra muss am Final-Tag besonders stark sein
Hamburg - Final-Tag bei "Shopping Queen" in Hamburg! Unter dem Motto "Crème de la Crème - Kreiere einen Look rund um dein französisches Luxus-It-Piece" kürt Guido Maria Kretschmer (60) in der Hansestadt seine Shopping Queen des Jahres 2025. Wie sich Kandidatin Petra (50) schlägt?
Diese hat sich bereits in der Düsseldorf-Edition den Sieg nach Hause geholt. Jetzt muss die 50-Jährige in Hamburg ihr Stilbewusstsein erneut beweisen.
Als It-Piece bekommt die Kandidatin am Freitag einen "milchfarbenen" Paloma-Gürtel der Marke Louboutin zur Verfügung gestellt, verziert mit Perlen und Nieten im Wert von 550 Euro. Als weitere Challenge soll Petra auch noch Ballerinas in ihren Look einbauen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten werden die 50-Jährige und ihre Shopping-Begleitung Eli (47) schnell fündig. Als die Düsseldorferin ihre Auswahl in der Umkleidekabine anprobiert, reißt sie den Vorhang der Anprobe auf und präsentiert ihren Look freudestrahlend ihrer Begleitung.
Doch die Freude in Petras Gesicht ist nur von kurzer Dauer. Denn plötzlich wird es ganz emotional am Set. Vom einen auf den anderen Moment kullern Tränen über die Wangen der 50-Jährigen. "Petra, was bist du denn jetzt so ergriffen?", fragt selbst der Kameramann.
"Soll ich das erzählen?", fragt ihre Shopping-Begleitung vorsichtig. "Heute ist der fünfjährige Todestag ihrer Mama", gesteht Eli. "Und deswegen denke ich heute sehr viel an sie", ergänzt Petra mit zittriger Stimme.
Als Guido die Szene zu sehen bekommt, zeigt sich auch der Designer ergriffen. "Ach, die Mama denkt jetzt, wie gut, dass das Kind mitgemacht hat", so der Juror.
"Shopping Queen"-Kandidatin Petra: "Für mich ist das ein Zehn-Punkte-Outfit"
"Aber ich habe gestern noch gesagt, das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Im Himmel so einen Support zu haben, das ist doch der Wahnsinn", versucht Eli ihre Freundin zu unterstützen, während Petra eine Box mit Taschentüchern gereicht bekommt.
"Ach, ich liebe das gerade", so Petra, als sie sich die Tränen weg tupft. Neben Trauer sind es wohl gleichzeitig auch Tränen der Freude. Schließlich wirkt die 50-Jährige mehr als zufrieden mit ihrem Outfit. "Wir haben schon mal einen Look, der auch sehr glücklich gemacht hat. Das ist schon mal viel wert", kommentiert auch Guido.
Nachdem auch noch der letzte Outfit-Feinschliff geschafft ist, geht es raus auf den Laufsteg. "Also innerlich habe ich für mich meinen Sieg errungen. Für mich ist das ein Zehn-Punkte-Outfit", so Petra, nachdem sie ihren Look den anderen Kandidatinnen präsentiert hat.
Trotz aller Emotionalität holt Petra 36 Punkte. Ob es damit für den Titel Shopping Queen des Jahres reicht? Die neuen Folgen "Shopping Queen" laufen montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX und vorab im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL+