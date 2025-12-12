Trauer bei "Shopping Queen": Kandidatin Petra muss am Final-Tag besonders stark sein

Hamburg - Final-Tag bei " Shopping Queen " in Hamburg ! Unter dem Motto "Crème de la Crème - Kreiere einen Look rund um dein französisches Luxus-It-Piece" kürt Guido Maria Kretschmer (60) in der Hansestadt seine Shopping Queen des Jahres 2025. Wie sich Kandidatin Petra (50) schlägt?

Kandidatin Petra (50) trauert am Final-Tag von "Shopping Queen" in Hamburg um ihre verstorbene Mutter. © RTL+

Diese hat sich bereits in der Düsseldorf-Edition den Sieg nach Hause geholt. Jetzt muss die 50-Jährige in Hamburg ihr Stilbewusstsein erneut beweisen.

Als It-Piece bekommt die Kandidatin am Freitag einen "milchfarbenen" Paloma-Gürtel der Marke Louboutin zur Verfügung gestellt, verziert mit Perlen und Nieten im Wert von 550 Euro. Als weitere Challenge soll Petra auch noch Ballerinas in ihren Look einbauen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten werden die 50-Jährige und ihre Shopping-Begleitung Eli (47) schnell fündig. Als die Düsseldorferin ihre Auswahl in der Umkleidekabine anprobiert, reißt sie den Vorhang der Anprobe auf und präsentiert ihren Look freudestrahlend ihrer Begleitung.

Doch die Freude in Petras Gesicht ist nur von kurzer Dauer. Denn plötzlich wird es ganz emotional am Set. Vom einen auf den anderen Moment kullern Tränen über die Wangen der 50-Jährigen. "Petra, was bist du denn jetzt so ergriffen?", fragt selbst der Kameramann.

"Soll ich das erzählen?", fragt ihre Shopping-Begleitung vorsichtig. "Heute ist der fünfjährige Todestag ihrer Mama", gesteht Eli. "Und deswegen denke ich heute sehr viel an sie", ergänzt Petra mit zittriger Stimme.

Als Guido die Szene zu sehen bekommt, zeigt sich auch der Designer ergriffen. "Ach, die Mama denkt jetzt, wie gut, dass das Kind mitgemacht hat", so der Juror.