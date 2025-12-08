"Shopping Queen des Jahres": Guido Maria Kretschmer vergibt zum ersten Mal Wildcard

Eine besondere Woche bei "Shopping Queen" steht an: Guido Maria Kretschmer kürt seine Shopping Queen des Jahres 2025.

Von Madita Eggers

Hamburg - Eine besondere Woche bei "Shopping Queen" steht an: Guido Maria Kretschmer (60) kürt seine Shopping Queen des Jahres 2025. Das große Finale mit dem Motto "Crème de la Crème - Kreiere einen Look rund um dein französisches Luxus-IT-Piece" findet - wie immer - in seiner Heimatstadt Hamburg statt und startet direkt mit einer Premiere: Zum ersten Mal hat der Designer eine Wildcard vergeben.

Priska (43) aus Leipzig wurde von Guido persönlich als erste Wildcard ausgewählt. © RTL+ Priska (43) aus Leipzig, die in ihrer "Shopping Queen"-Woche eigentlich nur den zweiten Platz belegt hatte, kann ihr Glück kaum fassen: "Ich weiß gar nicht, warum Guido mich ausgesucht hat." "Sie war so modeaffin, dass ich dachte: Die muss kommen", begründet der Star-Designer seine Entscheidung. Vielleicht spielte aber auch Priskas künstlerische Ader eine Rolle. Bereits während ihrer ersten Teilnahme hatte sich Guido in eines ihrer Gemälde verliebt: Silber mit einem eingearbeiteten Schriftzug. Shopping Queen "Shopping Queen" auf den Hund gekommen - Guido gesteht: Das können seine Barsois nicht Beim Wiedersehen überraschte die 43-Jährige ihn dann prompt mit einem Kunstwerk im selben Stil als Geschenk. "Ist das nicht toll?", so Guido sichtlich gerührt. Als weitere Kandidaten sind diese Woche folgende amtierenden Shopping Queens dabei: Petra (50) aus Düsseldorf, Talissa (24) aus Berlin, Daniela (60) aus Stuttgart und Carina (34) aus München.



Bei der diesjährigen "Shopping Queen des Jahres"-Woche kriegen alle Kandidatinnen ein IT-Piece einer französischen Luxusmarke geschenkt, welches sie dann passend zum Motto in Szene setzen müssen. Talissa (24, 2.v.r.) kam beim Auspacken gar nicht aus dem Staunen heraus. © RTL+

Schuhauswahl setzt "Shopping Queen"-Kandidatin unter Druck: "Es tut unglaublich weh"