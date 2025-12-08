"Shopping Queen des Jahres": Guido Maria Kretschmer vergibt zum ersten Mal Wildcard
Hamburg - Eine besondere Woche bei "Shopping Queen" steht an: Guido Maria Kretschmer (60) kürt seine Shopping Queen des Jahres 2025. Das große Finale mit dem Motto "Crème de la Crème - Kreiere einen Look rund um dein französisches Luxus-IT-Piece" findet - wie immer - in seiner Heimatstadt Hamburg statt und startet direkt mit einer Premiere: Zum ersten Mal hat der Designer eine Wildcard vergeben.
Priska (43) aus Leipzig, die in ihrer "Shopping Queen"-Woche eigentlich nur den zweiten Platz belegt hatte, kann ihr Glück kaum fassen: "Ich weiß gar nicht, warum Guido mich ausgesucht hat."
"Sie war so modeaffin, dass ich dachte: Die muss kommen", begründet der Star-Designer seine Entscheidung.
Vielleicht spielte aber auch Priskas künstlerische Ader eine Rolle. Bereits während ihrer ersten Teilnahme hatte sich Guido in eines ihrer Gemälde verliebt: Silber mit einem eingearbeiteten Schriftzug.
Beim Wiedersehen überraschte die 43-Jährige ihn dann prompt mit einem Kunstwerk im selben Stil als Geschenk. "Ist das nicht toll?", so Guido sichtlich gerührt.
Als weitere Kandidaten sind diese Woche folgende amtierenden Shopping Queens dabei: Petra (50) aus Düsseldorf, Talissa (24) aus Berlin, Daniela (60) aus Stuttgart und Carina (34) aus München.
Schuhauswahl setzt "Shopping Queen"-Kandidatin unter Druck: "Es tut unglaublich weh"
Den Start macht Talissa. Das Plus-Size-Model hatte bereits im Oktober mit einem blutverschmierten Halloween-Look alle begeistert.
Wie jede Kandidatin bei der diesjährigen "Shopping Queen des Jahres" muss sie nun ein von Guido geschenktes Luxus-IT-Piece - bei ihr eine gelbe Jacquemus-Tasche im Wert von 720 Euro - in ihren Look integrieren.
Außerdem wartet eine kleine Zusatzaufgabe eines Prominenten auf alle fünf Teilnehmenden. Für Talissa kommt diese von Vanessa "Nessi" Brock (29): "Typisch französische Streifen" sollen Teil ihres Outfits sein.
Ein gestreiftes Longsleeve ist schnell gefunden, doch wie schon in ihrer Halloween-Woche entpuppt sich das Thema Schuhe als Problem bei Talissa.
Unter Zeitdruck und mit stark geschrumpftem Budget findet sie kein Paar in ihrer Größe 43. Verzweifelt versucht sie, sich in verschiedene Modelle in Größe 42 zu pressen. "Es tut unglaublich weh", stöhnt sie, während Guido kaum hinsehen kann. "Es macht wenig Sinn, einen Schuh zu kaufen, der so was von zu klein ist - nur für die Sendung. Das nützt doch nichts."
Schließlich entscheidet sie sich für weiße Puschen-Schlappen, die sie mit schwarzen Schnürsenkeln aufpeppt. Der Geschmack ihrer Mitstreiterinnen ist das zwar nicht, doch Guido bleibt offen für Neues: "Man muss immer aufpassen - vielleicht laufen in zwei Jahren alle so herum und dann war sie die Erste."
Am Ende erhält Talissa trotz aller Hürden 30 Punkte. Die neuen Folgen "Shopping Queen" laufen montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX und vorab im Stream bei RTL+.
