Bei Kirsten läuft's wie am Schnürchen - steht die "Flower Queen" der Woche schon fest?

Köln - Am Mittwoch geht Kandidatin Kirsten (53) an den Start und versucht sich mit ihrem Frühlings-Look den Titel " Shopping Queen" von Köln zu sichern. Ob die Journalistin mehr Glück hat als Konkurrentin Patricia (41), die am Vortag lediglich 17 klägliche Punkte ergattern konnte?

Und tatsächlich läuft es für Kirsten gleich zu Beginn ziemlich rund. Die Verkäuferin präsentiert eine orange Auswahl an Kleidungsstücken, die die Journalistin gleich in der Kabine anlegt - und schon der erste Versuch ist ein Volltreffer!

Mitsamt ihres Ehemanns Axel im Schlepptau bricht die Tageskandidatin schließlich gen Kölner City auf und steuert zielsicher einen ihrer Lieblingsläden an, wie sie verrät. "Die haben immer viele kräftige, leuchtende Farben" - eine gute Voraussetzung für den Shopping-Tag!

Die Lieblingsfarbe der 53-Jährigen ist eigentlich Pink - die ist jedoch bereits vergriffen . Glücklicherweise ist Kirsten auch mit der ihr zugeteilten Farbe sehr zufrieden: Die Blondine erhält ein Sträußchen oranger Tulpen. "Super, da fällt mir was zu ein!"

Auch Kirsten muss sich zur Mitte der Kölner Woche Guido Maria Kretschmers (58) Herausforderung stellen und einen Look zum Motto "Flower Queen - Begrüße den Frühling in deiner neuen Lieblingsfarbe!" kreieren.

Ein Leinenkleid mit Volant in der Farbe des Tages samt Ajour-Strickpullover und oranger Ledertasche legen den Grundstein für den Look. "Ja, das ist doch schon mal ein Start!", zeigt sich nicht nur Guido begeistert. Auch Kirsten fühlt sich in den Klamotten sichtlich wohl.

Damit der Look komplett wird, machen die Mittwochskandidatin und ihr Begleiter sich anschließend auf den Weg in ein Schuhgeschäft, trotz schnelleren Schrittes ist von Stress oder Hektik (wie am Vortag) bei der tiefenentspannten Kirsten jedoch keine Spur.

Die 53-Jährige lässt sich im Laden einige Modelle - natürlich alle in Orange - präsentieren, als Ehemann Axel plötzlich eine Holzclog-Sandale ins Auge fällt, die bei den beiden sofort für Begeisterung sorgt. Kirsten schlüpft kurzerhand in den Schuh, der nicht nur perfekt zum Look, sondern auch noch ins Budget passt - wenn's einmal läuft!

Ein paar Accessoires, die Kirsten sich in der Drogerie kauft, runden das Outfit ab, ehe die beiden mit über einer Stunde Restzeit (!) zum Friseur schlendern. Dort lässt die Blondine sich buchstäblich von Kopf bis Fuß verwöhnen, ein farblich passendes Make-up, Nagellack und Locken verpassen und strahlt am Ende bis über beide Ohren.

Die 53-Jährige schwebt schließlich über den Laufsteg und präsentiert ihren Mitstreiterinnen ihren orangefarbenen Komplettlook. Und der kommt so gut an, dass Kirsten mit 36 Punkten die vorläufige Führung übernimmt!

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL+ abrufbar.