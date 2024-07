Guido Maria Kretschmer erklärt "Shopping Queen"-Kandidatin für psychisch krank!

"Das passt gar nicht zu Philipp Plein, würde ich sagen. Das sind so zwei Welten. Aber viele Menschen sind ja bipolar", kommentiert Guido verschnupft.

Für Hobby-Model Jenny (28) eigentlich ein Klacks. 2018 nahm sie sogar bei "Germany's Next Topmodel" teil. Im schwarzen Samtkleid und funkelnden BH präsentiert sie dem Kamerateam auch direkt ihr Lieblingsoutfit. Blöd nur, dass ihr Lieblingsdesigner nicht Guido Maria Kretschmer (59), sondern Philipp Plein (46) ist.

"Fashion für Fortgeschrittene - Sorge mit einem neuen Trend auf der Berliner Fashion Week für Gesprächsstoff" lautet das kreative Shopping-Motto in Darmstadt.

Kann Jenny mit ihrem außergewöhnlichen Look überzeugen? © RTL / Constantin Ent.

Mit Shopping-Begleitung Jil (27) geht es dann in ein Kaufhaus mit langweiliger Standardmode. Um die aufzupeppen, sollen Hosenbeine und Blazer zerschnitten oder gekürzt werden, was der älteren Verkäuferin das blanke Entsetzen ins Gesicht treibt.

"Ist irgendwie fresh", findet Jil, als Jenny in einer schwarzen Hose und einem gelben Blazer aus der Kabine kommt. Schnell krempelt sie ein Hosenbein hoch und steckt den Blazer in die Hose: "Müssen wir gucken, dass wir mit Accessoires noch was raushauen", erklärt die Shopping-Begleitung.

Beim Friseur wird der irre Look dann noch verrückter. Jenny entscheidet sich für knallrote Lippen und ein auffälliges Augen-Make-up, während Jil zur Schere greift und das Outfit zerschneidet.

"Alles so eine Seite. Und die Haare abgeschnitten einfach. Eine Hälfte abgeschnitten", verlangt Guido mit trockenem Humor. Am Ende reicht es für 32 Punkte und einen geteilten zweiten Platz mit Sandra und Klaudia. Auf Platz eins mit 34 Punkten bleibt weiterhin Michi von Tag zwei.