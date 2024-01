"Das hatten wir noch nie": "Shopping Queen"-Kandidatin verdreht allen den Kopf

Wo Kandidatin Sylvia (57) auch auftauchte, hatte sie innerhalb weniger Minuten die volle Aufmerksamkeit. © RTL/Constantin Ent.

Aber der Reihe nach: "Hip in Ripp - zeige ein Outfit im angesagten Ripp-Strick" lautet das Motto in der aktuellen Woche. Damit hatte die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, die für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten sogar schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, erst einmal nichts am Hut.

"Stelle Dir das Schlimmste vor", antwortet Sylvia dann auch, als sie ihre beste Freundin und Shopping-Begleitung Annedore nach dem Motto gefragt hatte. Aber was tut man, wenn man sich nicht so wohl in der Thematik fühlt? Man lässt sich beraten.

Und das tat die 57-Jährige in ihrer ganz eigenen Art und Weise; oder wie Guido es ausdrückte: "Man kann sich ihrem Spirit nicht entziehen!"

Gleich im ersten Laden wickelte sie die Verkäuferinnen und auch noch Geschäftsführer Thomas um den Finger, ließ sich von allen zu Thomas' zweitem Modegeschäft begleiten, wo sie dann mit kompetenter Beratung vom Chef höchstpersönlich natürlich auch fündig wurde.

"Das hatten wir noch nie", lachte Guido, "Irgendwann haben wir eine Karawane von 50 Leuten!"