"Ich kann nicht mehr": So machte "Shopping Queen"-Kandidatin selbst Guido sprachlos!

Außerdem erwies sich die Blondine als unglaublich selbstbewusst, sprachbegabt und mitteilungsfreudig und gab auf eine Art Einblicke in ihren Modegeschmack, der jede professionelle Influencerin neidisch gemacht haben dürfte.

"Hip in Ripp - zeige ein Outfit im angesagten Ripp-Strick", lautet das Motto in dieser Woche und Guido forderte, dass zumindest ein hervorstechender Teil des Outfits eben Ripp-Strick sein sollte.

"Sie probiert, alles richtigzumachen, das ist natürlich schwierig", fuhr er fort und gab zu bedenken: "Du wirst in Deinem Leben nicht alles richtig machen. Das wird nicht passieren. Das gehört zum Leben."

In einem beigefarbenen Ripp-Strick-Kleid, einem kurzen Trenchcoat in Khaki, schwarzen Boots mit einem Sockenschaft aus Ripp-Strick, viel goldenem Schmuck und einer schwarzen Handtasche machte sie dann auch eine hervorragende Figur.

Dafür gab's viermal neun - also insgesamt 36 Punkte. Da wird es schwer für die Konkurrenz, noch an Amme vorbeiziehen. Am heutigen Dienstag darf dann Kandidatin Graschka (61) ihr Glück versuchen.

