Domina Sam bei "Shopping-Queen" in Berlin: "Irgendetwas zwischen Krieger und Clown"

Samantha (46) aus Berlin ist Sales Director bei einem Erotikportal und arbeitet nebenberuflich als Domina. (Bildmontage) © RTL / Constantin Ent. (2)

Am Mittwoch versuchte Sam einen perfekten Look rund um die Radlerhose zu kreieren. Für das Fetisch- und Erotik-Model aus Berlin war das Motto "vom Rad auf den Laufsteg" enttäuschend.

"Ich kriege Schweißausbrüche", äußerte sich Sam. Zwar verbringe sie selbst fast jeden Tag im Gym, um sich fit zu halten, aber Radlerhosen findet die Domina einfach nicht sexy.

Dagegen trägt die disziplinierte Sam gern Latex und präsentierte kurzerhand einige hautenge, teilweise transparenten Outfits aus ihrem Kleiderschrank. Dabei achtete das Erotik-Model darauf, keinen Nippel-Blitzer zu riskieren und hatte mit Unterkleidung vorgesorgt.

In diesen Latex-Looks und mit der entsprechenden Attitude einer Domina besucht Sam regelmäßig Fetisch-Partys in einem dafür bekannten Berliner Club, verriet sie auf ihrer Bettkante in der entsprechenden Position sitzend.

Dabei sei auf die Präsentation der Wade, eine gerade Haltung und den Augenaufschlag zu achten, um sich gekonnt zu inszenieren, verriet die 46-Jährige.