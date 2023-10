Dresdnerinnen im TV: Shopping Queen und die singende Friseurin

Franzi ist die neue Dresdner "Shopping Queen". © RTL/Constantin

Mit 45 Punkten und tollen Outfits ließ sie die Konkurrenz hinter sich - und sahnte 1000 Euro ab. Das Geld ist schon verplant: "Ich brauche ein neues Handy."

Moderator Guido Maria Kretschmer (58) empfahl den Zuschauern: "Ich hoffe, Ihr fahrt alle mal nach Dresden. Das ist eine tolle Stadt."

Einen großen Auftritt legte auch Gabi Steinbach (37) in der Castingshow "The Voice of Germany" (Sat.1/ProSieben) hin.

Die Neustadt-Friseurin wagte sich in der Blind Audition an Adeles Hit "Rolling in the Deep". Leider drehte sich keiner der Coaches im Sessel um. "Ich bin ein Riesenfan von Adele. Aber am Ende ist der Funke nicht übergesprungen", so Coach Bill Kaulitz (34).