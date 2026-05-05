Ex-Bachelor-Kandidatin bei "Shopping Queen": So war die Begegnung mit Guido Maria Kretschmer

Hamburg - Janika Schwarz (" Der Bachelor " 2017) ist im Mai wieder im Fernsehen zu sehen. Die ehemalige Kandidatin hat sich aber keineswegs in eine andere Dating-Show verirrt - ihre große Liebe hat die 36-Jährige schließlich bereits in ihrem Mann, DJ Kai Schwarz (55) gefunden. Dieses Mal buhlt sie um das (Mode)-Herz von Guido Maria Kretschmer (60).

Ex-Bachelor-Kandidatin Janika Schwarz (36) wird in der Woche des 18. Mai bei "Shopping Queen" aus Hamburg zu sehen sein. © privat

In knapp zwei Wochen ist es so weit und Janika Schwarz wird als eine von fünf Kandidatinnen bei "Shopping Queen" aus Hamburg dabei sein.

Zum Motto "Sunshine Styles - Finde den perfekten Look zu deiner neuen Sonnenbrille" schickte der Modedesigner die Frauen auf große Einkaufstour.

Für Janika war das Motto eine "richtig schöne Herausforderung", wie sie vorab gegenüber TAG24 erklärte. "Ich liebe Sonnenbrillen einfach, sie sind für mich ein absolutes Key Piece."

Wie Guido ihren Look letztlich bewertet hat, verriet Janika noch nicht. In der Folge am Mittwoch, dem 20. Mai wird bekannt, welche Punktzahl sowohl die Konkurrenz als auch der Designer gegeben haben. Wer die gesamte Woche für sich entscheidet, wird wie immer erst am Finaltag verkündet.

Die Bewertung und die Kommentare von Guido sind für die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin auch das "Besondere und Lustigste" an dem VOX-Format.

"Darauf war ich mit am meisten gespannt. Am Finaltag hatte ich dann sogar die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, und ich muss sagen: Er ist wirklich genauso, wie man ihn aus dem TV kennt - charmant, authentisch und total sympathisch", so Janika.