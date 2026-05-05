Ex-Bachelor-Kandidatin bei "Shopping Queen": So war die Begegnung mit Guido Maria Kretschmer
Hamburg - Janika Schwarz ("Der Bachelor" 2017) ist im Mai wieder im Fernsehen zu sehen. Die ehemalige Kandidatin hat sich aber keineswegs in eine andere Dating-Show verirrt - ihre große Liebe hat die 36-Jährige schließlich bereits in ihrem Mann, DJ Kai Schwarz (55) gefunden. Dieses Mal buhlt sie um das (Mode)-Herz von Guido Maria Kretschmer (60).
In knapp zwei Wochen ist es so weit und Janika Schwarz wird als eine von fünf Kandidatinnen bei "Shopping Queen" aus Hamburg dabei sein.
Zum Motto "Sunshine Styles - Finde den perfekten Look zu deiner neuen Sonnenbrille" schickte der Modedesigner die Frauen auf große Einkaufstour.
Für Janika war das Motto eine "richtig schöne Herausforderung", wie sie vorab gegenüber TAG24 erklärte. "Ich liebe Sonnenbrillen einfach, sie sind für mich ein absolutes Key Piece."
Wie Guido ihren Look letztlich bewertet hat, verriet Janika noch nicht. In der Folge am Mittwoch, dem 20. Mai wird bekannt, welche Punktzahl sowohl die Konkurrenz als auch der Designer gegeben haben. Wer die gesamte Woche für sich entscheidet, wird wie immer erst am Finaltag verkündet.
Die Bewertung und die Kommentare von Guido sind für die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin auch das "Besondere und Lustigste" an dem VOX-Format.
"Darauf war ich mit am meisten gespannt. Am Finaltag hatte ich dann sogar die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, und ich muss sagen: Er ist wirklich genauso, wie man ihn aus dem TV kennt - charmant, authentisch und total sympathisch", so Janika.
Janika gibt erste Einblicke in ihren "Shopping Queen"-Tag:
Janika Schwarz veranstaltet "Shopping Queen"-Watch-Party
Um ihre Teilnahme bei "Shopping Queen" zu zelebrieren, will Janika die Folge keineswegs alleine auf dem Sofa anschauen.
Zur Feier des Tages hat die 36-Jährige knapp ein Dutzend Freunde eingeladen, um bei "genügend Roséwein" und einer großen Sushi-Bestellung gemeinsam zu sehen, wie sie sich bei ihrer vierstündigen Einkaufstournee durch die Hansestadt geschlagen hat.
Unter den Gästen sind außerdem zwei weitere "Shopping-Queen-Mädels", wie Janika verriet.
Auch auf Instagram hat die Event- und Social-Media-Managerin ihre Teilnahme bereits bekannt gegeben. In einem Reel zeigt sie kurze Einblicke in ihren Tag bei der VOX-Produktion.
Ihren rund 12.000 Followern versichert sie dabei: "Eins ist sicher: Es wird stylisch, ehrlich und definitiv unterhaltsam" und ruft zum Einschalten ab dem 18. Mai auf.
Ob Janika gewinnt, bleibt abzuwarten, eine konkrete Taktik dafür habe sie aber nicht gehabt, gab sie im Gespräch zu. "Mir war viel wichtiger, mir selbst und meinem Stil treu zu bleiben und wirklich nur Teile auszusuchen, die ich auch nach der Sendung noch tragen würde. Am Ende ist es ja immer so: Entweder jemand mag meinen Stil oder eben nicht."
Zu sehen sind die einzelnen Folgen von "Shopping Queen" täglich ab 15 Uhr bei VOX und als Stream bei RTL+. Die Woche von Janika und ihrer Konkurrenz wird ab dem 18. Mai ausgestrahlt.
Titelfoto: privat