"Shopping Queen" in Berlin: Selbst das Model überzeugt Guido nicht komplett

Berlin - Große Erwartungen, doch der Wow-Effekt bleibt aus! Die " Shopping Queen "-Woche in der Hauptstadt läuft unter dem Motto "Style dich für ein Covershooting der Runway!"– angelehnt an den Kinostart von "Der Teufel trägt Prada 2". Doch bislang konnte kein Look Designer Guido Maria Kretschmer (60) wirklich begeistern.

Kandidatin MJ (31) und ihr Freund Philipp auf der Suche nach dem perfekten Outfit der Woche. © RTL

Sein Fazit nach den ersten Tagen fällt ernüchternd aus: "Ich fand die Bilder so semi. Da ist noch Luft nach oben." Schon Montagskandidatin Franca (24) kann beim finalen Shooting nicht überzeugen. Auch Dienstagskandidatin Nicole (55) bekommt ihr Fett weg – ihr Look erinnere eher an ein Immobilienmagazin als an ein Fashion-Cover.

Die Hoffnung ruht deshalb auf Kandidatin MJ am dritten Tag. Die 31-Jährige aus Berlin-Kreuzberg ist Model und Creative Director. Also ein sicherer Sieg? Von wegen.

Die gebürtige Kamerunerin wird in zwei Secondhand-Läden schnell fündig. Doch statt klarer Vorstellungen gibt es zu viele Optionen. Kurzerhand wandern alle Teile in die Tasche.

Am Ende entscheidet sie sich für ein langes pinkes Tüllkleid, rote Peeptoes, schwarze Strumpfhose und eine rosafarbene Lederjacke.

Zeit fürs Styling bleibt kaum – MJ stylt sich kurzerhand im Auto.