"Shopping Queen" in Berlin: Selbst das Model überzeugt Guido nicht komplett
Berlin - Große Erwartungen, doch der Wow-Effekt bleibt aus! Die "Shopping Queen"-Woche in der Hauptstadt läuft unter dem Motto "Style dich für ein Covershooting der Runway!"– angelehnt an den Kinostart von "Der Teufel trägt Prada 2". Doch bislang konnte kein Look Designer Guido Maria Kretschmer (60) wirklich begeistern.
Achtung, Spoiler!
Sein Fazit nach den ersten Tagen fällt ernüchternd aus: "Ich fand die Bilder so semi. Da ist noch Luft nach oben." Schon Montagskandidatin Franca (24) kann beim finalen Shooting nicht überzeugen. Auch Dienstagskandidatin Nicole (55) bekommt ihr Fett weg – ihr Look erinnere eher an ein Immobilienmagazin als an ein Fashion-Cover.
Die Hoffnung ruht deshalb auf Kandidatin MJ am dritten Tag. Die 31-Jährige aus Berlin-Kreuzberg ist Model und Creative Director. Also ein sicherer Sieg? Von wegen.
Die gebürtige Kamerunerin wird in zwei Secondhand-Läden schnell fündig. Doch statt klarer Vorstellungen gibt es zu viele Optionen. Kurzerhand wandern alle Teile in die Tasche.
Am Ende entscheidet sie sich für ein langes pinkes Tüllkleid, rote Peeptoes, schwarze Strumpfhose und eine rosafarbene Lederjacke.
Zeit fürs Styling bleibt kaum – MJ stylt sich kurzerhand im Auto.
Trotz Kritik: Bestes Cover der Woche!
Acht Minuten vor Schluss steht sie für das finale Cover-Shooting vor der Kamera. Buchstäblich in letzter Minute ist das Foto im Kasten.
Für Guido zwar das beste Cover der Woche, doch Begeisterung klingt anders: "Ich bin nicht so ein Fan von der Jacke, die würde niemals auf ein Cover kommen. Es sieht alles zu sehr nach Zufall aus."
Immerhin setzt sich MJ mit 26 Punkten vorerst an die Spitze. Selbst für Profis ist der Weg zur "Shopping Queen" scheinbar alles andere als ein einfach.
Titelfoto: RTL