Guido macht den Unterschied: Seine Punkte sorgen für Wende bei "Shopping Queen"
Darmstadt - In der "Shopping Queen"-Woche aus Darmstadt zeigt sich Moderator Guido Maria Kretschmer (60) wieder einmal als Zünglein an der Waage und sorgt durch seine Punktevergabe für einen denkbar knappen Sieg von Lehrerin Vicky (54).
Nachdem Vicky mit 35 von 40 möglichen Punkten bereits nach den Wertungen der anderen Kandidatinnen auf Platz zwei gelegen hat, verhilft ihr der von ihrem Look schwer begeisterte Guido mit satten neun zu insgesamt 44 Punkten und damit zu einem Zähler mehr als Heilerziehungspflegerin Julia (44).
"Gelato Glam: Kreiere einen unwiderstehlichen Look in der Pastellfarbe Deines Eises", lautet das unkonventionelle Motto der Woche. Das bedeutet, jeden Morgen fährt ein Eisverkäufer mit genau einer Sorte Speiseeis vor, dessen Farbe dann das Outfit bestimmen soll.
Während sich nun Vicky in Fliedertöne kleidete, war Julias Sorte Vanille. Ihr cremefarbener Look überzeugte zwar die anderen Kandidatinnen, die sie mit 36 Punkten an die Spitze setzten, nicht aber Guido.
Dem Modedesigner ist Julias Kleid zu sehr gemustert und zu wenig "Glam", weshalb er "mit zugedrückten Augen" nur sieben Punkte vergibt und die 44-Jährige auf den zweiten Platz abrutscht.
Dahinter liegen in der Endabrechnung die in Minzgrün gekleidete Regina (33) mit 41, Mandana (21) in Pink mit 37 und Michaela (46) im hellblauen Look mit 35 Punkten.
Nur fünf Minuten für den Friseur: "Shopping Queen"-Kandidatin Mandana unter Zeitdruck
Letzte Kandidatin am Freitag ist Mandana, die mit ihrem Vater und Friseurmeister Omid (48) unterwegs ist und schwer unter Zeitdruck gerät.
So bleiben ihr letztlich für den Friseurbesuch nur noch fünf Minuten. Doch Friseurin und Stylistin geben so richtig Gas und Papa legt kurz vor Schluss auch noch Hand an, sodass Mandana zeitlich eine Punktlandung gelingt.
Von den anderen vier modebegeisterten Darmstädterinnen gibt es dafür 30 und von Guido noch einmal sieben Punkte dazu. Dem Designer ist der Look der 21-Jährigen zu "niedlich" und erinnert ihn zu sehr an "Schulmädchen-Report".
Zu sehen sind die einzelnen Folgen von "Shopping Queen" wie üblich täglich, ab 15 Uhr, bei Vox und als Stream bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+