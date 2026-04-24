Guido macht den Unterschied: Seine Punkte sorgen für Wende bei "Shopping Queen"

Darmstadt - In der " Shopping Queen "-Woche aus Darmstadt zeigt sich Moderator Guido Maria Kretschmer (60) wieder einmal als Zünglein an der Waage und sorgt durch seine Punktevergabe für einen denkbar knappen Sieg von Lehrerin Vicky (54).

Mit seinen neun Punkten sorgt Guido Maria Kretschmer (60) letztlich für den Sieg von Kandidatin Vicky. © Screenshot RTL+

Nachdem Vicky mit 35 von 40 möglichen Punkten bereits nach den Wertungen der anderen Kandidatinnen auf Platz zwei gelegen hat, verhilft ihr der von ihrem Look schwer begeisterte Guido mit satten neun zu insgesamt 44 Punkten und damit zu einem Zähler mehr als Heilerziehungspflegerin Julia (44).

"Gelato Glam: Kreiere einen unwiderstehlichen Look in der Pastellfarbe Deines Eises", lautet das unkonventionelle Motto der Woche. Das bedeutet, jeden Morgen fährt ein Eisverkäufer mit genau einer Sorte Speiseeis vor, dessen Farbe dann das Outfit bestimmen soll.

Während sich nun Vicky in Fliedertöne kleidete, war Julias Sorte Vanille. Ihr cremefarbener Look überzeugte zwar die anderen Kandidatinnen, die sie mit 36 Punkten an die Spitze setzten, nicht aber Guido.

Dem Modedesigner ist Julias Kleid zu sehr gemustert und zu wenig "Glam", weshalb er "mit zugedrückten Augen" nur sieben Punkte vergibt und die 44-Jährige auf den zweiten Platz abrutscht.

Dahinter liegen in der Endabrechnung die in Minzgrün gekleidete Regina (33) mit 41, Mandana (21) in Pink mit 37 und Michaela (46) im hellblauen Look mit 35 Punkten.