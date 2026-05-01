Überraschung bei "Shopping Queen": Gleich drei Frauen auf Platz 3

Berlin - Bei " Shopping Queen " in Berlin stand die Woche ganz im Zeichen von "Der Teufel trägt Prada 2". Unter dem Motto "Style dich für ein Covershooting der Runway" mussten sich fünf Kandidatinnen innerhalb von nur vier Stunden für Outfit, Make-up und ein finales Foto-Shooting vorbereiten.

Die Wertung von Designer Guido Maria Kretschmer (60) kann im Finale noch einmal alles drehen. © RTL

Am Ende der Woche wurde es richtig spannend. Während Franca (24), Nicole (55) und Amy (27) mit 31 Punkten gleichauf lagen, führte MJ (31) nur knappt mit 33 Punkten. Doch die 73-Jährige Doris räumt am Freitag ordentlich Punkte ab.

Die älteste Kandidatin der Runde bekam das Motto "Der Teufel trägt Rot" – und traf damit genau ihren Geschmack, denn die ehemalige staatlich geprüfte Hauswirtschafterin liebt es bunt.

Andrea (60), mit der sie seit über 40 Jahren befreundet ist, begleitet sie bei ihrer Shopping-Tour. Die Freundinnen kenne sich durch ihre Ex-Männer: "Die Männer existieren nicht mehr in unserem Leben, aber unsere Freundschaft ist geblieben", erzählt Doris.

Der finale Look der Rentnerin: Ein schwarzes Kleid, kombiniert mit einem burgunderfarbenen Fellmantel, passender Tasche in Kroko-Optik und auffälligen roten Pumps. Für das gewisse Etwas sorgte eine rote Blume am Mantel.

Doch Juror Guido Maria Kretschmer (60) sah noch Luft nach oben: etwas mehr Rot hätte es sein dürfen. Die Mitstreiterinnen waren dagegen begeistert – Nicole vergab sogar die volle Punktzahl.