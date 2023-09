Finale bei Shopping Queen: "Als wäre sie an einem brennenden Hanffeld vorbeigelaufen!"

Mit Mann Frank (59) als Shopping-Begleitung machte sich die waschechte Insulanerin auf die Suche nach dem perfekten Look zum Motto: "Vergnügen auf Rügen - Style Dich für ein Picknick am Strand!"

"Das Motto lautet 'Picknick', oder habe ich was falsch verstanden?", fragte Guido entgeistert, der Marion in dem Aufzug mit einer Gutsbesitzerin verglich, die womöglich noch eine Flinte in der Tasche hat.

Mit vollen Taschen und einem Restbudget von 100 Euro verließ Marion die Boutique und ließ sich beim Friseur Haare und Nägel sowie ein leichtes Make-up machen. Dann hieß es: Laufsteg frei für die letzte Kandidatin der Woche!

"Ich bin immer noch leicht erschüttert. Ich hab was völlig anderes im Kopf, wenn ich an Picknick denke", urteilte Guido über Marions Look. Bei ihren Konkurrentinnen hingegen kam das Outfit der Freitags-Kandidatin gut an - Marion kassierte für ihre Leistung satte 35 Punkte.

Bevor die erste "Shopping-Queen" von Rügen gekürt werden konnte, stand aber noch die Wertung von Star-Designer Guido aus.