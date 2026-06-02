Guido bekommt feuchte Augen: Shopping-Begleitung geht plötzlich auf die Knie!
München - Modedesigner Guido Maria Kretschmer (61) sucht diese Woche die "Shopping Queen" von München. Während sich vor der Kamera alles um eine Korbtasche dreht, wird hinter den Kulissen eine große Überraschung für eine Kandidatin vorbereitet.
Seit rekordverdächtigen elf Jahren ist Kandidatin Galina (38) mit Benny (40+) verlobt. Guido kann derweil mit anderen Rekorden aufwarten: "Wir haben fünfmal geheiratet", erklärt er zu seinem Partner Frank.
"Ich finde, ich habe meine Geduld bewiesen", hofft indes Galina, ihr Durchhaltevermögen beim Shoppen nach dem perfekten Outfit zu zeigen.
"Komm, mach das mal", appelliert Modeexperte Guido an den Dauerverlobten. Gesagt, getan: Während Galina nach einem Look zum Wochenmotto sucht, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen für einen erneuten Antrag.
"Wäre schön, wenn ihr Rosen besorgen könntet", instruiert Benny die Filmcrew. Guido hofft, dass Galina zufällig ein passendes Kleid zum Geheimnis wählt.
"Heute ist der Tag für Weiß!" Am Ende tänzelt die 38-Jährige tatsächlich in einem entsprechenden Strandkleid samt Hut barfuß über den Laufsteg.
"Shopping Queen" in München: Kandidatin bekommt Heiratsantrag nach elf Jahren
Von ihren Konkurrentinnen bekommt sie dafür 34 Punkte. Guidos Bewertung kommt am Ende der Woche obendrauf. Doch das Outfit-Urteil gerät völlig in den Hintergrund, als Benny mit einem großen Blumenstrauß hervortritt.
"Willst Du für immer mit mir zusammen sein?", fragt er Galina und geht auf die Knie. "Ach, ist das schön", freut sich Guido mit feuchten Augen. "Das ist so ein großes Geschenk. Ich wünsche den beiden ein großartiges gemeinsames Leben."
"Das war eine sehr gelungene Überraschung", freut sich die künftige Braut. Die Hochzeitsglocken sollen in den nächsten zwei Monaten läuten.
Ob die anderen Teilnehmerinnen auch so verblüfft werden, sehen die Zuschauer diese Woche immer um 15 Uhr auf Vox oder online auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+