Guido Maria Kretschmer muss bei "Shopping Queen" in Frankfurt leiden: "Das ist doch ein Albtraum"

An Tag zwei der Shopping-Queen-Woche in Frankfurt musste sich Corinna für eine wilde Partynacht stylen. Derweil erlebte Guido Maria Kretschmer einen Albtraum.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Nach einem fulminanten "Shopping Queen"-Wochenauftakt in Frankfurt am Main, mit weit auseinander driftenden Meinungen von Guido Maria Kretschmer (58) und der Konkurrenz, durfte am Dienstag Corinna (29) zeigen, wie sie sich für eine wilde Partynacht aufbrezeln würde.

Für Dienstagskandidatin Corinna (29) ging es zusammen mit Papa Walter auf Shopping-Tour. © RTL/Constantin Ent. Dabei war sie aber keinesfalls allein oder gar in Begleitung der obligatorischen besten Freundin. Der Vatertagswoche und einem absoluten Novum der VOX-Kultshow geschuldet, durfte diesmal Corinnas Papa Walter mit auf Einkaufstour - 500 Euro und vier Stunden Zeit hatte er dabei mit im Gepäck. Das ungewohnte Setting stand schließlich unter dem Motto "Papas Partygirl! Hol' dir modische Unterstützung für eine wilde Partynacht!" Doch zuvor galt es, die 29-Jährige in ihrem Zuhause zu besuchen, was bei Guido umgehend für einen mittelschweren bis enormen Fall von Augenkrebs sorgte. Als die Kamera in der Nachbarschaft herumschwenkte und dabei ein saffrangelb-gestrichenes Haus einfing, brachen beim Designer alle Dämme. "Also wirklich, ganz ehrlich! Muss das denn sein? Stell dir mal vor, ich würde da gegenüber wohnen. Das ist doch ein Albtraum", platzte es aus dem 58-Jährigen heraus. Ein Glück, dass es sich dabei nicht um Corinnas Haus handelte. Doch auch an diesem hatte der "Shopping Queen"-Host etwas auszusetzen: "Auch schlimme Haustür muss man leider sagen. Das ist überhaupt nicht meins!" Shopping Queen "Shopping Queen" Tag zwei in Hamburg: Sex-Kleid sorgt für Aufregung Eingekauft wurde dann aber schließlich auch noch. Und schon gleich zum Auftakt des gemeinsamen Shopping-Ausfluges wurde überraschenderweise klar: Papa wollte seine "Kleine" scheinbar unbedingt in einem möglichst sexy daher kommenden Fummel sehen! Ein hautenges, kurzes Kleidchen jagte in Walters Auswahl das nächste.

Nur schwer zu glauben: Papa Walter will seine Tochter unbedingt in sexy Fummel sehen