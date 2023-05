"Shopping Queen"-Kandidatin schockiert Guido Maria Kretschmer: "Das habe ich noch nie gesehen"

Frankfurt am Main - Ein Mal mehr hat die hessische Mainmetropole Frankfurt die Ehre, Austragungsort für die aktuelle "Shopping Queen"-Woche zu sein. Dabei gab es nicht nur eine absolute Premiere in der langen Historie der Show, sondern auch einen wahren Schocker-Moment für Host Guido Maria Kretschmer (58) .

Trotz anfänglicher Schockstarre ob der Tatsache, dass das auszuwählende Outfit laut Kretschmer "modisch, aber auch durchaus wild" sein solle, ging es für Federica und ihren Papa Ivo wenig später ran ans Werk. Wie gewohnt standen 500 Euro und vier Stunden Zeit zur Verfügung, in denen bei der Auftaktkandidatin so einiges daneben ging - vor allem in den Augen des Modeschöpfers.

Von der Wahl ihres endgültigen Styles sowie ihres Stylings zeigte sich Host Guido Maria Kretschmer (58) eher schockiert, als angetörnt. © RTL/Constantin Ent.

Mit ohnehin nur noch wenig verbliebener Zeit ausgestattet, sollte zumindest Federicas Frisur voll zum Motto passen. Mit der kurzen, aber eindeutigen Forderung "ich brauche Volumen" holte der pflichtbewusste Stylist binnen gerade einmal 15 Minuten alles raus, was nur ging. Guido, der schon bei der Kleiderwahl "ein bisschen raus" war, konnte er damit aber auch nicht mehr ins Boot holen.

"Das habe ich noch nie gesehen", staunte er über das fragwürdige Haargeflecht auf Federicas Kopf, welches wohl eine Frisur darstellen sollte und fügte an: "Man möchte in keinem Land leben, wo solche Haare modern sind."

Ganz anders sahen dies hingegen ihre Kontrahentinnen, die das Montags-Outfit mit stolzen 36 Zählern krönten. Da stand Guido mit seinem Fazit "es ist nicht sexy, es ist nicht aufregend und es ist nicht sehr körperbetont" tatsächlich gänzlich alleine da.

Ob Federica trotz ihres modischen Anschlags auf den Geschmack des Show-Hosts, der dennoch ein voller Erfolg bei der Konkurrenz war, Chancen auf die 1000 Euro Siegprämie haben wird, zeigt sich wie immer erst am Ende der "Shopping Queen"-Woche.

Wie sich hingegen Dienstags-Kandidatin Corinna zusammen mit Papa Walter am zweiten "Shopping Queen"-Tag in Frankfurt am Main schlagen wird, erfahrt Ihr entweder am heutigen Dienstag ab 15 Uhr bei Vox oder jederzeit im RTL+-Stream.