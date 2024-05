Guido Maria Kretschmer rät "Shopping Queen"-Kandidatin: "Hör nicht auf die Schwiegertochter!"

Hamburg - In dieser Woche dreht sich bei " Shopping Queen " in Hamburg alles um das Thema Korsett. Das ausgefallene Motto von Guido Maria Kretschmer (58) stellt auch Kandidatin Sonja (55) vor Herausforderungen.

Sonja (55, l.) und Schwiegertochter Jana (32) haben Spaß im Shopping-Mobil. © RTL / Constantin Ent.

Als dritte versucht sich die Champagner-Liebhaberin am Mittwoch daran, das Motto "Adrett im Korsett - Präsentiere einen angesagten Look rund um deine neue Corsage!" am besten umzusetzen.

Und die Karten für ihren Erfolg stehen im wahrsten Sinne des Wortes hervorragend. Kurz vor ihrer Shopping-Tour zieht die leicht spirituell angehauchte Hamburgerin die Kraftkarte der "Hummel", die Sonja den Sieg quasi schon verspricht.

Doch für diesen braucht die studierte Mode-Designerin erst mal das passende Outfit, helfen soll ihr dabei ihre "sehr strukturierte" Schwiegertochter Jana (32). Denn: "Ich bin ein kreativer Bauchmensch, deswegen wird Zeit und Geld bestimmt eine Herausforderung!"

Im Gegensatz zu ihren zwei Vorgängerinnen meistert Sonja diese beiden Punkte aber mit Bravour.

Innerhalb einer Stunde entscheidet sie sich für eine schwarze Corsage - und das diesmal im Dessous-Geschäft und nicht im Erotik-Shop wie Natalie und Marie-Sophie.