Guido schämt sich für "Shopping Queen"-Kandidatin: "Dann bist Du im A***h"
München - Bei "Shopping Queen" in München dreht sich in dieser Woche alles um die neue Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton". Nicht immer treffen die Kandidatinnen dabei mit ihren Looks ins Schwarze.
"Zeige Deine Neuinterpretation des Bridgerton-Looks", wünscht sich Designer Guido Maria Kretschmer (60). Dazu hat er eine von der Serie inspirierte Kollektion entworfen. Die Münchner Kandidatinnen bekommen einen Teil davon geschenkt und müssen ein Outfit damit erstellen.
Tanja (58) aus Putzbrunn im Landkreis München hat einen hellblauen Cardigan mit Glitzerknöpfen erhalten und zieht mit Begleiterin Manuela (57) los in die Geschäfte.
Zu einer Kombination mit einer Musterbluse kommentiert Guido plump im bayerischen Dialekt: "Wenn de das anhast, bist Du nicht Bridgerton, dann bist Du im Arsch."
Auch Tanja hatte eher etwas Schlichtes im Sinn: "Die weiße Bluse ist das Aspirin der Kleidung", empfiehlt der Experte, da sie "keine Kopfprobleme" macht. Mit Jeans ist der Look komplett, aber "nicht spektakulär", wie der Designer reüssiert.
"Bridgerton" in der bayerischen Provinz: Guido erkennt "Zirkuspferd" in Kandidatin
Als gewisses Extra soll ein Federpüschel den Look an das Motto annähern. "Wie ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist", lacht Guido.
Tanja gefällt es: Als aufgezäumtes "Zirkuspferd" tänzelt sie schließlich über die Ziellinie.
So hat sich der Designer die Präsentation seiner Kollektion nicht vorgestellt. "I am sooo sorry", entschuldigt sich Guido bei den Machern der Serie. Doch am Ende interpretiert eben nicht der englische Landadel, sondern die bayerische Provinz das Motto.
Immerhin ist das Ergebnis ein "realer Look", so Guido. "Es ist absolut im Jetzt. Da ist eine Frau, die ihren Weg geht", so sein Urteil am Ende der Sendung.
Von ihren Mitstreiterinnen bekommt Tanja 32 Punkte. Guidos Bewertung wird am Ende der Woche dazugezählt. "Shopping Queen" läuft immer montags bis freitags, um 15 Uhr, auf Vox oder online bei RTL+.
Titelfoto: RTL+