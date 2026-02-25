Guido schämt sich für "Shopping Queen"-Kandidatin: "Dann bist Du im A***h"

München - Bei " Shopping Queen " in München dreht sich in dieser Woche alles um die neue Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton" . Nicht immer treffen die Kandidatinnen dabei mit ihren Looks ins Schwarze.

Angesichts des Federpüschels auf Tanjas (58, 2.v.l.) Kopf kann Designer Guido Maria Kretschmer (60) nur lachen. © RTL+

"Zeige Deine Neuinterpretation des Bridgerton-Looks", wünscht sich Designer Guido Maria Kretschmer (60). Dazu hat er eine von der Serie inspirierte Kollektion entworfen. Die Münchner Kandidatinnen bekommen einen Teil davon geschenkt und müssen ein Outfit damit erstellen.

Tanja (58) aus Putzbrunn im Landkreis München hat einen hellblauen Cardigan mit Glitzerknöpfen erhalten und zieht mit Begleiterin Manuela (57) los in die Geschäfte.

Zu einer Kombination mit einer Musterbluse kommentiert Guido plump im bayerischen Dialekt: "Wenn de das anhast, bist Du nicht Bridgerton, dann bist Du im Arsch."

Auch Tanja hatte eher etwas Schlichtes im Sinn: "Die weiße Bluse ist das Aspirin der Kleidung", empfiehlt der Experte, da sie "keine Kopfprobleme" macht. Mit Jeans ist der Look komplett, aber "nicht spektakulär", wie der Designer reüssiert.