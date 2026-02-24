Das Hässlichste, was es je bei "Shopping Queen" gab? Guido auf Kriegsfuß mit "Bratmanschette"
München - In dieser Woche soll es bei "Shopping Queen" in München royal und elegant zugehen, ganz im Stil der Netflix-Serie "Bridgerton". Was die Kandidatinnen dazu vorführen, deckt sich allerdings nicht mit den Vorstellungen von Designer Guido Maria Kretschmer (60).
Gerade läuft die vierte Staffel von "Bridgerton" auf Netflix und begeistert Zuschauer mit imposanten Kostümen. Entsprechend das Motto der Woche: "Lady Shoppington - Zeige Deine Neuinterpretation des Bridgerton-Looks". Passend dazu hat Guido eine eigene Kollektion entworfen, aus der jede Teilnehmerin ein Kleidungsstück bekommt.
Kerstin (60+) geht mit ihrer Freundin und einer geschenkten Guido-Bluse auf die Pirsch. In einer Vintage-Boutique wird sie schnell fündig. Doch ein "fieser" Gürtel macht den Look laut Guido kaputt. "Das tut gar nichts für sie", jammert der Designer.
Genau an diesem hält Kerstin aber eisern fest. Die titulierte "Bratmanschette" kommt bei jeder Option zum Einsatz und bereitet Guido Magenschmerzen.
"Wer macht denn so einen Scheiß da in München", wundert sich der Experte über das Gürtel-Design.
"Bridgerton" meets "Shopping Queen": Designer Guido sieht eigene Kollektion verpfuscht
Zur Präsentation seiner eigenen Teile hatte Guido etwas ganz anderes im Sinn: "Meine schöne Kollektion", jammert er. Auch der Friseur kann Kerstins Look nicht verbessern: "Mei, die sieht aus, als wenn sie schlecht geschlafen hat", kommentiert der 60-Jährige die Hochsteckfrisur samt echter Orchideenblüten.
Statt Klasse, steht das Ergebnis eher im Zeichen von "Karneval", so Guido. "Sie ist eine ganz Zarte und Süße", findet er, doch der Gürtel aus der Hölle zerstört alles. "Wäre ich Ministerpräsident in Bayern, würde ich ein Gesetz rausbringen, dass so was nicht mehr verkauft werden darf", lautet das vernichtende Urteil.
Am Ende bekommt Kerstin von ihren Mitstreiterinnen immerhin 33 Punkte. Guidos Bewertung folgt am Ende der Woche.
"Shopping Queen" läuft immer montags bis freitags, um 15 Uhr, auf Vox oder online bei RTL+.
Titelfoto: RTL+