Guido wusste es: Badelatschen werden "Shopping Queen"-Kandidatin zum Verhängnis

"Shopping Queen"-Kandidatin Carina (32) ist mit ihrem Outfit zurecht zufrieden. Aber da fehlten noch die passenden Schuhe ... © RTL/Constantin Ent.

Aber der Reihe nach: "Fashion-Fernweh" lautet in dieser Woche das Motto der Doku-Soap, die in den beiden sich am Rhein gegenüberliegenden Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden unterwegs war.

Das Thema funktioniert so: Die jeweilige Kandidatin dreht am Glücksrad und erhält so zufällig eine klassische Urlaubs-Situation, für die sie das richtige Outfit zusammenkaufen muss.

Nach "Yachturlaub", "City-Trip nach Ibiza" und "Wandern" muss sich nun Fitness-Trainerin Carina in der Folge am heutigen Donnerstag dem Thema "Wellness" stellen.

Eigentlich kein Problem, denn die nun folgende Shopping-Tour durch Wiesbaden mit der besten Freundin Tami (31) - die auch noch im Wellness-Bereich arbeitet - schien schon absolut zum Thema zu passen.

Gut gelaunt und unendlich entspannt flanierten die beiden Blondinen durchs schicke Wiesbaden, statteten Carina mit blauem Bikini, dazu farbliche passendem Leinenhemd und einer weißen Shorts aus.