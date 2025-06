"Hatte so eine Angst": So geriet Guido Maria Kretschmer als junger Student an einen Zuhälter

Leipzig - Tag 2 von " Shopping Queen " in Leipzig und diesmal darf Theodora (53) ihren besten Schlaghosen-Look präsentieren! Die Lebensberaterin mit griechischen Wurzeln hat schon einiges erlebt, setzt in ihrem Leben und auch beim Shopping voll und ganz auf Spiritualität. So tief sitzt der Glaube, dass sogar bei Mode-Zar Guido Maria Kretschmer (60) alte Erinnerungen wachgerüttelt werden.

Das Ganze ging so weit, dass Guido eines Tages "in so einem richtig massiven Sex-Schuppen" auf dem Hamburger Kiez landete, wie er es beschreibt.

Seine Gastgeberin habe ihn dann immer wieder angerufen und ihm aufgetragen, Ikonen von A nach B zu bringen. "Der Vater hatte Ikonen gesammelt. Die musste ich dann immer nehmen, in so Tücher einpacken und dann musste ich die irgendwo in Hamburg hinbringen."

"Ich hatte mal einen Ikonentransfer", schießt es aus Guido heraus. "Ich hab als junger Student bei einer Frau in Hamburg gewohnt. Das war eine sehr vermögende Frau, die aber sehr arm geworden war. Sehr lesbisch, sehr wild und die war dann irgendwie wie auf der Flucht."

Ausschlaggebend für die Reise in die Vergangenheit ist ein Bildnis der Mutter Maria, das direkt an der Tür von Theodoras Wohnung außerhalb der Messestadt prangt. "Das ist die Ikone der Mutter Maria mit den sieben Schwertern. Sie dient als Schutz und sollte genau hier gegenüber des Eingangs hängen", erklärt die Lebensberaterin und Bewusstseinsmentorin noch, doch da ist es schon um den Show-Moderator geschehen.

Der junge Student Guido Maria Kretschmer sollte in dem Bordell die Ikone gegen den stolzen Preis von 3000 Mark eintauschen. "Da war unten der Chef, so ein richtiger Ober-Lude (Zuhälter, Anm. d. Red.) und hinter dem war alles aufgebaut mit Ikonen. Der war wohl ganz gläubig. Der sah schlimm aus, ich hab so eine Angst gehabt, als ich da unten war. Und dann meinte er: 'Komm, wir segnen uns einmal. Lass uns einmal kurz das Vaterunser sprechen.'"

Während er, so gut es ging, betete, habe sich der Modedesigner bereits selbst als neuestes Opfer in dem Puff gesehen. "Dann hat er mir aber auf die Wange geklatscht und gesagt: 'Bist'n feiner Junge.' Dann bin ich raus auf den Kiez und ich hatte so eine Angst mit dem Geld. Ich war ganz jung, 18 Jahre, direkt nach dem Abi. Es war nicht leicht für mich."

Und auch für Kandidatin Theodora läuft es am Dienstag nicht rund. Weil sich die Suche nach einer Schlaghose samt passendem Outfit schwieriger gestaltet als erwartet, sind am Ende nur noch wenige Minuten für Haare und Make-up übrig. Zum Glück hat Theodora in ihrem Leben auch schon als Friseurin gearbeitet und kann selbst mit Hand anlegen.

Am Ende stehen bei ihr wie bereits am Montag bei Kandidatin Nina 30 Punkte auf dem Zähler. Ob sich die beiden damit vielleicht sogar den Titel als Leipzigs "Shopping Queen" teilen müssen, wird sich beim Finale am Freitag zeigen.

Die neuen Folgen "Shopping Queen" laufen montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX und vorab im Stream bei RTL+. Am Mittwoch geht es weiter mit Kandidatin Jennifer (33).