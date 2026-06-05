Guido Maria Kretschmer zweifelt am Final-Look, doch die Ladys feiern ihn

München - Finaltag bei den " Shopping Queen "-Ladys! Am letzten Tag darf Sabine (54) zeigen, wie sie eine Korbtasche gekonnt in Szene setzt. Dabei setzt die Münchnerin eher auf bunte Farben. Kann sie damit den Titel für sich gewinnen?

Guido Maria Kretschmer (61) ist von Sabine nicht komplett überzeugt. © Screenshot/RTL+

Während die gelernte Reiseverkehrskauffrau mit ihrer Shoppingbegleitung und Freundin Claudia durch die Münchner Innenstadt hetzt, bedienen sich die anderen Teilnehmerinnen an Sabines buntem Kleiderschrank.

Und auch sonst bleibt das Motto bei Sabine: "Je bunter, desto besser!" Im Geschäft versucht sie, eine gelbe Smiley-Korbtasche mit einer noch ausgefalleneren, bunt gemusterten Schlaghose zu kombinieren. Doch Guido Maria Kretschmers (61) Geschmack trifft die 54-Jährige damit nicht: "Bisschen viel vielleicht."

Am Ende entscheidet sich Sabine jedoch gegen den Smiley und greift stattdessen zu einer grünen Fransentasche – obwohl Maria ihr bereits am ersten Tag ein ganz ähnliches Modell als Bestes präsentiert hatte.

Doch Guido hätte die Kandidatin gerne "etwas wilder" gesehen. Doch die vier Damen sind von Sabines Look mehr als begeistert und geben ihr den Höchstsatz: 40 Punkte! Mehr geht nicht.

Damit steht es: Maria (Tag 1) mit 38 Punkten, Galina (Tag 2) mit 34 Punkten, Verena (Tag 3) mit 35 Punkten, Lucia (Tag 4) mit 32 Punkten und Sabine (Tag 5) mit 40 Punkten.