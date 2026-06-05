Guido Maria Kretschmer zweifelt am Final-Look, doch die Ladys feiern ihn
München - Finaltag bei den "Shopping Queen"-Ladys! Am letzten Tag darf Sabine (54) zeigen, wie sie eine Korbtasche gekonnt in Szene setzt. Dabei setzt die Münchnerin eher auf bunte Farben. Kann sie damit den Titel für sich gewinnen?
Während die gelernte Reiseverkehrskauffrau mit ihrer Shoppingbegleitung und Freundin Claudia durch die Münchner Innenstadt hetzt, bedienen sich die anderen Teilnehmerinnen an Sabines buntem Kleiderschrank.
Und auch sonst bleibt das Motto bei Sabine: "Je bunter, desto besser!" Im Geschäft versucht sie, eine gelbe Smiley-Korbtasche mit einer noch ausgefalleneren, bunt gemusterten Schlaghose zu kombinieren. Doch Guido Maria Kretschmers (61) Geschmack trifft die 54-Jährige damit nicht: "Bisschen viel vielleicht."
Am Ende entscheidet sich Sabine jedoch gegen den Smiley und greift stattdessen zu einer grünen Fransentasche – obwohl Maria ihr bereits am ersten Tag ein ganz ähnliches Modell als Bestes präsentiert hatte.
Doch Guido hätte die Kandidatin gerne "etwas wilder" gesehen. Doch die vier Damen sind von Sabines Look mehr als begeistert und geben ihr den Höchstsatz: 40 Punkte! Mehr geht nicht.
Damit steht es: Maria (Tag 1) mit 38 Punkten, Galina (Tag 2) mit 34 Punkten, Verena (Tag 3) mit 35 Punkten, Lucia (Tag 4) mit 32 Punkten und Sabine (Tag 5) mit 40 Punkten.
Guido bestimmt die "Shopping Queen" aus München
In Hamburg treffen die Teilnehmerinnen dann endlich auf Guido. Er wird, ohne den bisherigen Punktestand zu kennen, ebenfalls noch eine Wertung abgeben. Anschließend entscheidet sich, wer sich offiziell "Shopping Queen" nennen darf.
Maria, der "Antichrist für Frauen mit dünnen Haaren", wie Guido so schön sagt, erhält für ihr pinkfarbenes Outfit 9 Punkte. Galina bekommt für ihr Outfit – auch dank ihres Heiratsantrags in der Sendung – sogar einen kleinen Extrapunkt vom Modedesigner und wird mit 10 Punkten belohnt. Der "sehr reale Look" von Verena landet bei 8 Punkten, während Lucia sie mit 9 Punkten überholt.
Zum Schluss ist Spitzenreiterin Sabine an der Reihe. Sie kann Guido jedoch nicht ganz so überzeugen wie ihre Konkurrentinnen und muss sich mit 8 Punkten zufriedengeben.
Trotzdem kann die 54-jährige Sabine nicht mehr eingeholt werden und darf sich am Ende der Woche als "Shopping Queen" aus München mit 48 Punkten freuen! Zusätzlich bekommt sie 1000 Euro geschenkt und geht mit ihrem Gewinn erst mal "mit den Mädels was trinken!".
Titelfoto: Screenshot/RTL+