"Shopping Queen": Guido gibt seltene Einblicke in seine Vergangenheit
Düsseldorf - An Tag drei von "Shopping Queen" in Düsseldorf wird es überraschend persönlich: Während Kandidatin Sabrina (36) ihren Ibiza-Look shoppt, schwelgt Guido Maria Kretschmer (61) in Erinnerungen an seine Zeit auf der Baleareninsel und wird dabei richtig emotional.
Für Kosmetikerin Sabrina mit polnischen Wurzeln könnte das Motto kaum besser passen: "Urlaubsgrüße von Guido – finde den perfekten Beach Look passend zu deinem Urlaubsziel."
Ausgerechnet Ibiza wird ihr zugelost und damit genau der Ort, mit dem Guido bis heute viele besondere Erinnerungen verbindet. Der Designer hat nämlich selbst viele Jahre auf der spanischen Insel gelebt.
In seiner "ehemaligen Heimat" habe er damals "ganz viel genäht, ganz viel entworfen" und gemeinsam mit seinem heutigen Ehemann Frank Mutters (71) eine prägende Zeit erlebt.
Mit gerade einmal 19 Jahren habe er sich damals dazu entschlossen, Deutschland zu verlassen und damit auch seiner Mutter große Sorgen bereitet. Dennoch habe sie ihn immer unterstützt, wofür er bis heute dankbar sei.
"Ich hab da so viel gelernt fürs Leben, von dem ich heute noch profitiere. Menschen, Träume, ...", erzählt Guido sichtlich bewegt. Auf der Mittelmeerinsel habe er außerdem seine ersten Jobs bekommen und zahlreiche Weltstars kennengelernt.
"Shopping Queen": Bunter Beach-Look sorgt für Begeisterung
Während Guido in Erinnerungen schwelgt, stellt Sabrina ihren Hippie-Strand-Look zusammen. Sie entscheidet sich für einen bunten Mix aus Glitzer-Bikini, Missoni-Zweiteiler und Strick-Elementen. Dazu trägt sie eine dunkelblonde Perücke.
Trotz des Zeitdrucks schafft sie ihren Einkauf gerade noch rechtzeitig und hat am Ende sogar noch knapp 55 Euro Budget übrig.
Auf dem Laufsteg ist Guido begeistert: "Sie kann genau so in Ibiza unterwegs sein und ich freue mich auch, dass wir eine neue Idee haben von unseren Beachlooks."
Auch bei den Mitstreiterinnen kommt Sabrinas Outfit sehr gut an. Am Ende sammelt die 36-Jährige starke 38 Punkte ein und setzt sich damit vorerst an die Spitze der Wochenwertung.
Ob das für den Wochensieg reicht, entscheidet sich allerdings erst am Freitag, wenn Guido seine finale Bewertung abgibt.
"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX sowie im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+