"Shopping Queen": Guido gibt seltene Einblicke in seine Vergangenheit

Düsseldorf - An Tag drei von " Shopping Queen " in Düsseldorf wird es überraschend persönlich: Während Kandidatin Sabrina (36) ihren Ibiza-Look shoppt, schwelgt Guido Maria Kretschmer (61) in Erinnerungen an seine Zeit auf der Baleareninsel und wird dabei richtig emotional.

Guido Maria Kretschmer (61) ist auf der spanischen Insel Ibiza erwachsen geworden. © Screenshot RTL+

Für Kosmetikerin Sabrina mit polnischen Wurzeln könnte das Motto kaum besser passen: "Urlaubsgrüße von Guido – finde den perfekten Beach Look passend zu deinem Urlaubsziel."

Ausgerechnet Ibiza wird ihr zugelost und damit genau der Ort, mit dem Guido bis heute viele besondere Erinnerungen verbindet. Der Designer hat nämlich selbst viele Jahre auf der spanischen Insel gelebt.

In seiner "ehemaligen Heimat" habe er damals "ganz viel genäht, ganz viel entworfen" und gemeinsam mit seinem heutigen Ehemann Frank Mutters (71) eine prägende Zeit erlebt.

Mit gerade einmal 19 Jahren habe er sich damals dazu entschlossen, Deutschland zu verlassen und damit auch seiner Mutter große Sorgen bereitet. Dennoch habe sie ihn immer unterstützt, wofür er bis heute dankbar sei.

"Ich hab da so viel gelernt fürs Leben, von dem ich heute noch profitiere. Menschen, Träume, ...", erzählt Guido sichtlich bewegt. Auf der Mittelmeerinsel habe er außerdem seine ersten Jobs bekommen und zahlreiche Weltstars kennengelernt.