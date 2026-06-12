Pures Drama bei "Shopping Queen" in Düsseldorf: "Willst du mich verarschen gerade?"
Düsseldorf - Mittendrin im Getümmel der Rhein-Metropole geht in dieser Woche das Abenteuer "Shopping Queen" zu Ende. Ausgerechnet Kandidatin Mahdieh (22) und Shopping-Begleitung Wolkan (33) sorgen auf den letzten Metern der Woche für jede Menge Hektik und Chaos.
Wer kann die bisherige Bestleistung von Sabrina in den Schatten stellen und sich am Ende 1000 Euro Preisgeld schnappen?
An dieses unterhaltsame Unterfangen hat sich an Tag vier Kandidatin Diler (50) herangewagt und zum Reiseziel Nordsee die Kasse klingeln lassen.
Das Ergebnis: Ein luftiger Sommer-Look und 25 Punkte ihrer Mitstreiterinnen. "In Sylt hätten die allerdings 'ne Hose an, wenn die zum Strand gehen", urteilt Mode-Ikone Guido Maria Kretschmer (61) in gewohnt sympathischer Manier über ihr Outfit.
Das Finale der Woche legt schließlich Studentin zum Reiseziel Saint-Tropez Mahdieh (22) hin -inklusive meinungsstarker Begleitung an ihrer Seite.
Denn schon im ersten Laden wird klar: Sämtliche Kleidungsstücke müssen erst von Wolkan abgesegnet und zum Kauf freigegeben werden.
"Dagegen bin ich ja ein Bauarbeiter", frotzelt Show-Gastgeber Kretschmer über den extravaganten 33-Jährigen.
SIE sichert sich Titel als "Shopping Queen der Woche"
Nach einem erfolgreichen Start und dem Grundgerüst des Outfits - einem schlichten, grünen Badeanzug samt hellem Überwurf-Tuch - entladen sich schließlich beim Thema Schuhe die aufgestauten Emotionen.
Ausgerechnet elegante Schühchen mit Pfennigabsatz passen Wolkan zunächst nicht in den Kram. "Die Schuhe sind einfach hässlich. (...) Ich war schon einmal in Saint-Tropez und habe die Frauen da am Strand gesehen. Ich weiß, was sie dort tragen."
Damit scheint Mahdieh aber überhaupt nicht gerechnet zu haben und stürmt frustriert zur Tür. "Schatz, willst du mich verarschen gerade?", faucht das Shopping-Küken der Woche. "Ich kann nicht nackt dahin laufen, nur weil die Schuhe hässlich sind", schießt es aus der 22-Jährige auf dem Weg in den nächsten Store heraus.
Auch Mode-Profi Guido Maria Kretschmer ist der Ernst der Lage bewusst. "Oh oh, da ist die Stimmung am Boden."
Dass am Ende aber trotzdem alles gut wird - dafür sorgen dann eben jene Schuhe, die zuvor noch als unkäuflich abgestempelt worden waren. Mit einem Restbudget von 3,35 Euro im Umschlag macht sich Mahdieh schließlich auf den Laufsteg, kassiert am Ende eines turbulenten Tages 31 Punkte.
Den Gesamtsieg ergattert sich aber Sabrina von Tag drei! Mit insgesamt 47 Punkten - inklusive neun Punkten von Guido Maria Kretschmer - wird die Kosmetikerin amtierende "Shopping Queen" von Düsseldorf.
Titelfoto: Screenshot RTL+