Pures Drama bei "Shopping Queen" in Düsseldorf: "Willst du mich verarschen gerade?"

Düsseldorf - Mittendrin im Getümmel der Rhein-Metropole geht in dieser Woche das Abenteuer " Shopping Queen " zu Ende. Ausgerechnet Kandidatin Mahdieh (22) und Shopping-Begleitung Wolkan (33) sorgen auf den letzten Metern der Woche für jede Menge Hektik und Chaos.

Shopping-Begleitung Wolkan weiß während der vier Stunden mit Mahdieh genau, worauf es ankommt. © Screenshot RTL+

Wer kann die bisherige Bestleistung von Sabrina in den Schatten stellen und sich am Ende 1000 Euro Preisgeld schnappen?

An dieses unterhaltsame Unterfangen hat sich an Tag vier Kandidatin Diler (50) herangewagt und zum Reiseziel Nordsee die Kasse klingeln lassen.

Das Ergebnis: Ein luftiger Sommer-Look und 25 Punkte ihrer Mitstreiterinnen. "In Sylt hätten die allerdings 'ne Hose an, wenn die zum Strand gehen", urteilt Mode-Ikone Guido Maria Kretschmer (61) in gewohnt sympathischer Manier über ihr Outfit.

Das Finale der Woche legt schließlich Studentin zum Reiseziel Saint-Tropez Mahdieh (22) hin -inklusive meinungsstarker Begleitung an ihrer Seite.

Denn schon im ersten Laden wird klar: Sämtliche Kleidungsstücke müssen erst von Wolkan abgesegnet und zum Kauf freigegeben werden.

"Dagegen bin ich ja ein Bauarbeiter", frotzelt Show-Gastgeber Kretschmer über den extravaganten 33-Jährigen.