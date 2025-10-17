Knapper Sieg: Diese Freundinnen sind die neuen "Shopping Queens" von Köln

Köln - Finale bei " Shopping Queen " in Köln ! Am Freitag zieht Ingrid (41) mit Freundin Layane (37) los, um den besten Look der Woche zum Motto "Best Friends Forever! Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit" zu kreieren. Das Krönchen holt sich am Ende jedoch ein anderes Duo.

Vanessa (29, l.) und Coco (30) sind die neuen "Shopping Queens" von Köln. © Screenshot/RTL+

Obwohl die beiden Brasilianerinnen während ihres Shopping-Trips alles geben und einen kunterbunten Freundinnen-Look präsentieren, der bei der Konkurrenz gut ankommt, können sie die Leistung von Vanessa (29) und Coco (30) nicht toppen.

Zusammen mit der Wertung von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (60) kommen die Donnerstags-Kandidatinnen nämlich auf satte 38 Punkte und erzielen damit nicht nur die Bestleistung der Woche, sondern kassieren auch das Preisgeld von 1000 Euro.

Ingrid und Layane erreichen mit ihren bunten Outfits aber immerhin 36 Punkte und teilen sich damit den zweiten Platz mit Christiane (58) und Birgit (57), die am Dienstag auf Shopping-Tour waren.

Die beiden Freundinnen, die sich bereits seit acht Jahren kennen, hatten zuvor das Untermotto "City-Date: Findet einen Look, der modisch und Metropolen-tauglich ist" auferlegt bekommen und mit der Wahl ihrer Outfits nicht nur sich selbst, sondern auch Guido begeistert.