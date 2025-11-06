Katastrophe bei "Shopping Queen": Hund macht sein Geschäft im Laden

München - Bei " Shopping Queen " in München hat sich Designer Guido Maria Kretschmer (60) diese Woche etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn neben fünf Frauen sollen auch deren Hunde in Szene gesetzt werden. Kandidatin Carina dürfte den Zuschauern bekannt vorkommen - ihr Hund jedenfalls ist es nach seinem Häufchen jetzt auch.

Weidmannsheil! Guido (60) fühlt sich bei Carinas Jagd-Look an seinen Opa erinnert, der Förster war. © Screenshot RTL+

"Bitte recht freundlich: Setze Dich und Deinen Hund bei einem Fotoshooting perfekt in Szene", lautet das Motto der Woche. Dazu bekommen auch die Hunde ein Shopping-Budget: Mit 700 Euro soll ein kompletter Look für Vierbeiner und Frauchen entstehen.

Carina (34), bekannt auch aus dem Reality-Format "The Real Housewives of Munich", ist mit Hund Walli (2) dabei.

Passend zu dem Gebirgsschweißhund möchte sie einen "trachtigen" Look finden, im Stil von Kaiserin Sissi bei der Jagd. "Mein Opa hat nur so Janker getragen, der war Förster", berichtet Guido.

Bei der Münchner Variante des Förster-Outfits bleibt er skeptisch: "Da seh ich gar keine Sissi, sondern 'ne Verspannte aus Ungarn, die die falsche Partei wählt", lautet sein harsches Urteil.

Carina selbst ist aber überzeugt und blättert 500 Euro für Klamotten, Schuhe und Tasche hin.