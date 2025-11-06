Katastrophe bei "Shopping Queen": Hund macht sein Geschäft im Laden
München - Bei "Shopping Queen" in München hat sich Designer Guido Maria Kretschmer (60) diese Woche etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn neben fünf Frauen sollen auch deren Hunde in Szene gesetzt werden. Kandidatin Carina dürfte den Zuschauern bekannt vorkommen - ihr Hund jedenfalls ist es nach seinem Häufchen jetzt auch.
"Bitte recht freundlich: Setze Dich und Deinen Hund bei einem Fotoshooting perfekt in Szene", lautet das Motto der Woche. Dazu bekommen auch die Hunde ein Shopping-Budget: Mit 700 Euro soll ein kompletter Look für Vierbeiner und Frauchen entstehen.
Carina (34), bekannt auch aus dem Reality-Format "The Real Housewives of Munich", ist mit Hund Walli (2) dabei.
Passend zu dem Gebirgsschweißhund möchte sie einen "trachtigen" Look finden, im Stil von Kaiserin Sissi bei der Jagd. "Mein Opa hat nur so Janker getragen, der war Förster", berichtet Guido.
Bei der Münchner Variante des Förster-Outfits bleibt er skeptisch: "Da seh ich gar keine Sissi, sondern 'ne Verspannte aus Ungarn, die die falsche Partei wählt", lautet sein harsches Urteil.
Carina selbst ist aber überzeugt und blättert 500 Euro für Klamotten, Schuhe und Tasche hin.
"The Real Housewives of Munich" - Carina punktet mit Jagd-Look bei "Shopping Queen"
Während für Walli ein Halsband gekauft wird, erleichtert sich Dackel Frida der Shopping-Begleitung Roxy (35) prompt im Laden. "Mei Schatzi, war's so dringend", reagiert Carina verlegen. Ein Haufen Geld beschwichtigt die Ladenbesitzerin.
Auch Guidos Hunde haben schon für peinliche Momente gesorgt, gesteht der Designer. So hat sich eine Hündin mal in einem Hotel übergeben, plaudert er aus dem Nähkästchen. "War auch ein schlimmes Hotel, alles so bunt. Da kam sie rein und … würg".
Nicht zum Würgen ist hingegen Carinas fertiges Outfit. "Sie sieht toll aus", kommentiert Guido den fertigen Look. "Der Hund passt perfekt zum Style."
Auch ihren Konkurrentinnen gefällt das Ergebnis. Mit 37 Punkten liegt Carina am Donnerstag an der Spitze der Gruppe. Wie die anderen Kandidatinnen das Motto umsetzen und wer am Ende "Shopping Queen" von München wird, siehst Du am Freitag um 15 Uhr auf VOX oder vorab online auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+