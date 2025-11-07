Wau-Effekt garantiert: Münchner Finale bei "Shopping Queen" mit Hund
München - Eine tierisch aufregende Woche geht bei "Shopping Queen" zu Ende, die finale Wertung von Guido Maria Kretschmer (60) steht bevor. Welche Dame und welcher Vierbeiner konnte den Designer am meisten überzeugen?
"Bitte recht freundlich: Setze Dich und Deinen Hund bei einem Fotoshooting perfekt in Szene", lautet das Motto der Woche. Dazu bekommen auch die Hunde ein Shopping-Budget: Mit 700 Euro soll ein kompletter Look für Vierbeiner und Frauchen entstehen.
Am Freitag präsentiert die letzte Kandidatin aus München ihr Können in Sachen Mode. Lana (35) und Hündin Aura müssen versuchen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.
Und die hat es in sich: Den Anfang machte Sabrina mit 36 Punkten, gefolgt von Mina mit 34 Punkten. Am Mittwoch ergatterte Martina 35 Punkte, doch die am nächsten Tag folgende Carina kämpfte sich mit 37 Punkten an die Spitze. Bleibt abzuwarten, welche Wertung Guido den Damen geben wird.
Begleitet wird Lana von Ehemann Duane (35). "Er hat einen guten Style. Er sieht was auf Anhieb und weiß: 'Okay, das könnte an meiner Frau gut aussehen'", so die Münchnerin.
In einer schicken Boutique sucht sich die 35-Jährige schließlich einen rosa Zweiteiler aus, der sowohl Duane als auch Guido zusagt. "Steht ihr gut. Sehr angesagter italienischer Style", findet der Designer. Letztendlich wird es aber der gleiche in blau - dazu passend eine blaue Sonnenbrille und eine Korbtasche.
Auch Hündin Aura wird passend zum Frauchen eingekleidet und bekommt Leine plus Halsband mit blauen und grünen Perlen bestickt. Den Look bewerten die anderen Kandidatinnen mit 32 Punkten.
Ausgeglichene Punktzahl von Guido, doch eine Kandidatin sichert sich die 1000 Euro
In Hamburg kommt es endlich zum Treffen der Damen mit Guido Maria Kretschmer. Doch weder die Kandidatinnen noch der Designer selbst brachten ihre Vierbeiner mit. "Dann waren die so gelangweilt, und dann dachte ich, lass' ich sie da", erzählt der 60-Jährige schmunzelnd. Für ihn sei es trotzdem ein großer Wunsch gewesen, mal eine "Shopping-Queen"-Woche mit Hund zu machen.
"Fand das eine super Woche", freut sich der Designer - besonders darüber, dass es in puncto Kleidung "keine Ausfälle" gab.
Von Guido bekommen die Frauen folgende Wertung:
- Sabrina: 9 Punkte
- Mina: 8 Punkte
- Martina: 8 Punkte
- Carina: 9 Punkte
- Lana: 8 Punkte
Und damit steht die Siegerin fest! Münchnerin Carina (34) und Gebirgsschweißhund Walli (2) nehmen den Sieg und 1000 Euro Preisgeld mit 46 Gesamtpunkten und bayerischem Look nach Hause.
Das große Finale von "Shopping Queen" München, siehst Du am Freitag um 15 Uhr auf VOX oder vorab online auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+