Wau-Effekt garantiert: Münchner Finale bei "Shopping Queen" mit Hund

München - Eine tierisch aufregende Woche geht bei " Shopping Queen " zu Ende, die finale Wertung von Guido Maria Kretschmer (60) steht bevor. Welche Dame und welcher Vierbeiner konnte den Designer am meisten überzeugen?

Welche der fünf Münchnerinnen wird am Ende die "Shopping Queen"? © Screenshot/RTL+

"Bitte recht freundlich: Setze Dich und Deinen Hund bei einem Fotoshooting perfekt in Szene", lautet das Motto der Woche. Dazu bekommen auch die Hunde ein Shopping-Budget: Mit 700 Euro soll ein kompletter Look für Vierbeiner und Frauchen entstehen.

Am Freitag präsentiert die letzte Kandidatin aus München ihr Können in Sachen Mode. Lana (35) und Hündin Aura müssen versuchen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Und die hat es in sich: Den Anfang machte Sabrina mit 36 Punkten, gefolgt von Mina mit 34 Punkten. Am Mittwoch ergatterte Martina 35 Punkte, doch die am nächsten Tag folgende Carina kämpfte sich mit 37 Punkten an die Spitze. Bleibt abzuwarten, welche Wertung Guido den Damen geben wird.

Begleitet wird Lana von Ehemann Duane (35). "Er hat einen guten Style. Er sieht was auf Anhieb und weiß: 'Okay, das könnte an meiner Frau gut aussehen'", so die Münchnerin.

In einer schicken Boutique sucht sich die 35-Jährige schließlich einen rosa Zweiteiler aus, der sowohl Duane als auch Guido zusagt. "Steht ihr gut. Sehr angesagter italienischer Style", findet der Designer. Letztendlich wird es aber der gleiche in blau - dazu passend eine blaue Sonnenbrille und eine Korbtasche.

Auch Hündin Aura wird passend zum Frauchen eingekleidet und bekommt Leine plus Halsband mit blauen und grünen Perlen bestickt. Den Look bewerten die anderen Kandidatinnen mit 32 Punkten.