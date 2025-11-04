"Shopping Queen" findet in München statt und in Folge zwei zieht Mina durch die Einkaufsläden. Doch können sie und Hund Lino bei den Mitstreiterinnen punkten?

Von Paulina Sternsdorf

München - "Shopping Queen" findet diese Woche in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Wie die Zuschauer in der ersten Folge bereits erfahren haben, werden auch die Hunde der Teilnehmerinnen in Szene gesetzt. Doch am Dienstag hat Guido Maria Kretschmer (60) bereits etwas auszusetzen.

Rote Accessoires für Hund Lino machen den Look von Mina (37) perfekt. © "Shopping Queen"-Kandidatin Mina liebt Hund Lino mehr als ihren Mann – und schenkt ihm einen Look für 168 Euro "Bitte recht freundlich: Setze Dich und Deinen Hund bei einem Fotoshooting perfekt in Szene" – so lautet das Motto der Münchner Woche. An Tag zwei ist es Zeit für "Shopping Queen"-Kandidatin Mina (37) und ihren Chihuahua-Yorkshire-Mix Lino (4), Guido von sich zu überzeugen. Für Lino kein neues Vorhaben - der Hund wird von seiner Besitzerin regelmäßig in neue Outfits gesteckt. "Ich liebe ihn mehr als meinen Mann", gesteht die Teilnehmerin in der zweiten Folge - und kauft ihm für "Shopping Queen" eine Hundeleine und ein passendes Halsband für 168 Euro! Natürlich in der Farbe Rot, was auch mit Minas eigenem gewählten Outfit harmoniert. Shopping Queen Finale bei "Shopping Queen" in Berlin: Plötzlich fehlen zwei Plätze! Begleitet wird Mina von Freundin Nastja. Mit 3 Stunden und 32 Minuten starten die beiden Damen den Shopping-Tag und sind dabei bestens gelaunt. Während Mina das Geld regelrecht verprassen will, hält sie ihre Begleitung zurück.

Guido Maria entsetzt von Minas Schuhwahl: "Random Schlappe"