"Shopping Queen"-Kandidatin Mina liebt Hund Lino mehr als ihren Mann – und schenkt ihm einen Look für 168 Euro
München - "Shopping Queen" findet diese Woche in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Wie die Zuschauer in der ersten Folge bereits erfahren haben, werden auch die Hunde der Teilnehmerinnen in Szene gesetzt. Doch am Dienstag hat Guido Maria Kretschmer (60) bereits etwas auszusetzen.
"Bitte recht freundlich: Setze Dich und Deinen Hund bei einem Fotoshooting perfekt in Szene" – so lautet das Motto der Münchner Woche.
An Tag zwei ist es Zeit für "Shopping Queen"-Kandidatin Mina (37) und ihren Chihuahua-Yorkshire-Mix Lino (4), Guido von sich zu überzeugen. Für Lino kein neues Vorhaben - der Hund wird von seiner Besitzerin regelmäßig in neue Outfits gesteckt.
"Ich liebe ihn mehr als meinen Mann", gesteht die Teilnehmerin in der zweiten Folge - und kauft ihm für "Shopping Queen" eine Hundeleine und ein passendes Halsband für 168 Euro! Natürlich in der Farbe Rot, was auch mit Minas eigenem gewählten Outfit harmoniert.
Begleitet wird Mina von Freundin Nastja. Mit 3 Stunden und 32 Minuten starten die beiden Damen den Shopping-Tag und sind dabei bestens gelaunt. Während Mina das Geld regelrecht verprassen will, hält sie ihre Begleitung zurück.
Guido Maria entsetzt von Minas Schuhwahl: "Random Schlappe"
Die erste Auswahl eines blauen Rüschenrocks passt Guido allerdings gar nicht. "Ist das schlimm. Ein Albtraum. Der absolute Figurkiller." Ein Look komplett in Rot ist da schon eher sein Geschmack. "Dann bekommt die kleine Maus auch was Rotes und fertig", so Guido.
Bei den Schuhen hält der Designer nichts von Minas nudefarbenen Pumps: "Bin ich raus. Das ist so eine random Schlappe, die wir hunderttausendmal gesehen haben."
Für eine Tasche reicht das Geld am Ende nicht mehr - sehr zum Bedauern von Guido. Der hätte gerne noch eine an Kandidatin Mina gesehen.
Trotz fehlender Accessoires findet der Designer aber, dass die Verbindung zwischen Hund und Frauchen mit der gewählten Farbe besteht. "Alles geht zusammen."
Ihren Mitstreiterinnen fehlt noch etwas Schmuck an Armen und Händen, doch alles in allem ein gut gewählter Look. Mina und ihr Lino bekommen zusammen 34 Punkte - zwei Punkte weniger als Vorgängerin Sabrina.
Wie die anderen Kandidatinnen das Motto umsetzen, siehst Du bis Freitag täglich um 15 Uhr auf VOX oder online auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+