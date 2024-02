Perücken-Pech bei Shopping Queen: Feli muss in sauren Apfel beißen, "Fühl mich wirklich schlimm"

Düsseldorf - Am Finaltag bei " Shopping Queen " in Düsseldorf ging Kandidatin Felicia "Feli" (31) auf große Einkaufs-Tour - mit der Perücke, die der Kommunikationsberaterin zugewiesen wurde, konnte sich die 31-Jährige jedoch so gar nicht anfreunden. So gestaltete sich auch die Suche nach dem richtigen Outfit schwierig.

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) kürte am Freitag die neue "Shopping Queen" von Düsseldorf. © RTL/Andreas Friese

Zum letzten Mal hieß es am Freitag "Love is in the hair - entdecke mit deiner Perücke neue Facetten deiner Persönlichkeit!" - Tages-Kandidatin Feli hätte sich allerdings ein anderes Motto gewünscht.

Nachdem ihre Konkurrentinnen zuvor vier der fünf Perücken gezogen hatten, die Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) seinen Teilnehmerinnen gestellt hatte, blieb für die Brünette nur noch ein blonder Lockenkopf übrig. Und mit dem wurde die 31-Jährige einfach nicht warm.

Rumjammern brachte Feli jedoch nicht weiter - so schnappte sich die Düsseldorferin ihren besten Freund und Shopping-Begleitung Sebastian (38) und machte sich samt ungeliebtem Haarteil auf den Weg ins erste Geschäft.

Die Idee der beiden: Einen Look à la Carrie Bradshaw ("Sex and the City") zusammenstellen, denn Sebastian fühlte sich beim Anblick seiner plötzlich blondgelockten besten Freundin an die Style-Ikone aus der Kult-Serie erinnert.

Passend zum eigens erdachten Thema schlüpfte Feli dann auch direkt in ein schwarzes Tüllkleid und kombinierte einen lilafarbenen Herz-Pullover dazu - Begeisterung sah allerdings anders aus, als sie die Kombination im Spiegel betrachtete.