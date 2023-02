"Shopping Queen": Als Kandidatin Jenny den Laufsteg betritt, fließen plötzlich Tränen!

Köln/Hamburg - Finale der " Shopping Queen "-Special-Woche in Köln ! Kaum betritt Kandidatin Jenny (35) den Laufsteg, kullern plötzlich Tränen. Zum Schluss wird die Siegerin von Guido Maria Kretschmer (57) in Hamburg gekürt.

Große Pläne, die - wieder einmal - nicht in Erfüllung gehen. Stattdessen probiert die Blondine im ersten Geschäft plötzlich einen Bademantel an!

Nachdem Tanz-Star Massimo Sinató (42) am Vortag Kandidatin Selina quasi im Alleingang zu 28 Punkten (vorerst letzter Platz) geführt hat, will es seine "Let's Dance"-Kollegin Ekaterina Leonova (35) am Freitag besser machen.

Das rosafarbene "James Bond"-Kleid bringt hingegen beide Frauen zum Schwärmen. © RTL/Constantin Ent.

"Das ist so ein ganz elegantes Altenheim in Santa Moncia", kommentiert Guido den Flausche-Mantel, der so gar nicht zum Motto passen will. Also schnell weiter in Laden Nummer zwei, wo ein roter Satin-Rock mit hohem Schlitz allerdings auch nicht überzeugen kann.

"Ich bin jetzt schon komplett von meiner Outfit-Idee weg", steht Jenny nach anderthalb Stunden immer noch mit leeren Händen da und landet in ihrer Verzweiflung im gleichen Abendmoden-Fachgeschäft wie schon ihre Vorgängerin Margo an Tag 3. Hier fällt sofort ein eng anliegendes Trägerkleid in rosa mit offenem Rücken ins Auge.

"Wenn du das nicht nimmst, nehm ich das", jubelt Ekat über das "James Bond"-Dress und auch Guido ist begeistert und würde sich einzig einen noch höheren Beinschlitz wünschen. Danach ist der Knoten geplatzt und alles fügt sich fast wie von selbst.

Große Glitzer-Ohrringe, silberfarbene Sandaletten und eine ebenfalls funkelnde Clutch komplettieren den Look. Beim Friseur legt Jenny eine exakte Punktlandung hin, was den Countdown und das restliche Budget betrifft.

Dabei ahnt sie noch nicht, dass ihr dunkles Augen-Make-up auf dem Laufsteg plötzlich vom Wegschwimmen bedroht sein wird.