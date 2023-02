"Shopping Queen": Lob von Guido, doch die Wertung für Margos Cinderella-Traum überrascht

Shopping Queen, Tag 3 in Köln: Kandidatin Margo schreitet mit einem cremefarbenen Cinderella-Kleid über den Laufsteg, doch die Punkte-Wertung ist ernüchternd.

Von Nicole Reich

Köln – Tag 3 der "Let's Dance"-Spezialwoche bei "Shopping Queen" in Köln: Immobilien-Fachfrau Margo (37) will eigentlich ein Kleid à la "The Great Gatsby" finden, heraus kommt zum Schluss aber etwas ganz anderes.

Das erste Kleid für 400 Euro ist "Shopping Queen"-Kandidatin Margo (37, r.) zu klein - immerhin besser fürs Budget. © RTL/Constantin Ent. Als die 37-Jährige sieht, wer als Shopping-Begleiterin vor ihrer Tür wartet, stößt sie prompt einen Schrei der Begeisterung aus. Und auch Guido Maria Kretschmer (57) kommt glatt ins Schwärmen. "Die Isabel [Edvardsson] ist eine sehr tolle Frau, sehr sympathisch, sehr liebevoller Mensch. Ich mag sie sehr." Die gebürtige Schwedin ist zudem "Let's Dance"-Profitänzerin von Stunde eins an und hat selber schon vor sieben Jahren als Promi-Kandidatin bei "Shopping Queen" teilgenommen. "Die ist eine sichere Bank", schwört Guido. Besser ist das, immerhin hat sich Margo viel vorgenommen und möchte ein Charleston-Kleid im Stil der 20er-Jahre finden. "Ich will zu Leooo!", schwärmt die Immobilien-Fachfrau vom "The Great Gatsby"-Hauptdarsteller. Shopping Queen "Shopping Queen": Guido ist vom Ehemann von Kandidatin Doro hin und weg Ein Plan, der jedoch bereits im ersten Geschäft wieder verworfen wird. So verliebt sich das Frauen-Duo spontan in ein weinrotes Prinzessinnen-Tüllkleid. Neben dem stolzen Preis von 400 Euro entpuppt sich jedoch auch die zu kleine Größe als Haken. Der Verschluss am Rücken will einfach nicht zu gehen: "Ich müsste davor zum Schönheitschirurg", scherzt Margo - und verguckt sich prompt in das nächste Traumkleid.

"Shopping Queen"-Special in Köln: Margo tanzt mit Isabel Edvardsson Walzer durchs Geschäft