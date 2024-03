Anprobe wird zum Flop: Look erinnert an "russische Oma", entscheidet sich Iry nochmal um?

Zwar ist Star-Designer Guido begeistert ("I love it!"), Iry ist von dem Mantel, der ihr rund zwei Nummern zu groß ist, jedoch weniger angetan. Auch ihre Shopping-Begleitung fühlt sich in Anbetracht des langen Rocks, den die Freundinnen zum Oversized-Mantel kombinieren, an eine "russische Oma" erinnert. Autsch!

Iry (30) geht am Donnerstag auf Einkaufs-Tour, doch schafft sie es auch, ihre Mitstreiterinnen mit ihrem Teddyfell-Look vom Hocker zu hauen? © RTL / Constantin Ent.

Kurzerhand greift Iry zu einem ähnlich geschnittenen Mantel, schlüpft in einen Minirock und legt einen groben Schal sowie eine Mütze dazu an - ein Look, der die Tageskandidatin sofort überzeugt! Nur ein passender Schuh und eine Tasche müssen noch gefunden werden, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht!

Nachdem die beiden in zwei weiteren Läden nichts Passendes finden, hetzen sie zurück in Geschäft Nummer 1 und greifen dort auf beige Stiefeletten und die passende Handtasche zurück, die sie dort vorab hatten zurücklegen lassen.

Während Iry, die sich selbst eigentlich als "Trödlerin" bezeichnet, noch reichlich Budget übrig hat, schrumpft das Zeitfenster derweil immer weiter. Beim Friseur hat die 30-Jährige am Ende aber tatsächlich noch rund eine Stunde Zeit.

Dort lässt sich die Kölnerin nicht nur ein professionelles Make-up verpassen, sondern auch ein paar "Raver-Hörnchen", wie Guido erklärt, in die Haare drehen. Der Modepapst ist am Ende zufrieden ("Wilder Look auf jeden Fall, aber ich mag das ganz gern") - doch was sagt die Konkurrenz?

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL+ abrufbar.