21.08.2024 06:45 904 "Shopping Queen": Als Diana ihre Wohnung zeigt, kann Guido es nicht fassen

An Tag zwei von "Shopping Queen" in der Hauptstadt-Edition zeigt sich einmal mehr: So manche Kandidatin mag es so extravagant wie Berlin selbst.

Von Christoph Carsten

Berlin - An Tag zwei von "Shopping Queen" in der Hauptstadt-Edition zeigte sich einmal mehr: So manche Kandidatin mag es so extravagant wie Berlin selbst. Kandidatin Diana (49) steckt viel Arbeit in die Gestaltung ihrer Wohnung. © RTL / Constantin Ent. Am Dienstag trat Diana (49) an, um unter dem Motto "Beach Beauty - Sei mit Deiner Bademode der Hingucker am Strand!" den perfekten Sommer-Look zu shoppen. Eine Aufgabe, bei der die Kandidatin erst einmal schlucken musste - wie praktisch, dass das alkoholische Getränk bereits griffbereit vor ihr stand. Doch bevor es ins pinke Shopping-Mobil ging, sorgte Diana erst einmal für mächtig Erstaunen bei Moderator Guido Maria Kretschmer (59). Grund war die wilde Dschungel-Optik, die sich dem Kamerateam beim Betreten ihrer 70-Quadratmeter-Wohnung darbot. Shopping Queen "Shopping Queen" aus Berlin: Guido schockt Kandidatinnen mit "Motto, das keiner will" "Eieieieiei. Da ist aber mal viel los", zeigte sich der Mode-Papst fasziniert. "Ist ja abgefahren", staunte Guido beim Anblick der ausgefallenen Innenraumgestaltung nicht schlecht. "Ich mag es dschungelig und wild und ich liebe Animal Print und Urban Jungle Style", erklärte Diana. Ob sich dieser ausgefallene Geschmack auch im Strandoutfit des Frida-Kahlo-Fans wiederfinden würde? Ihren Kleidungsstil beschrieb die 49-Jährige immerhin kurz und bündig mit: "wild". Zusammen mit Tochter Chanelle (22) und 500 Euro Budget in der Tasche machte sich Diana im Shopping-Mobil auf den Weg. In den folgenden vier Stunden erwies sich das Mutter-Tochter-Gespann als eingespieltes Team. "Shopping Queen": Kandidatinnen aus Berlin zeigen Bademode Moderator Guido Maria Kretschmer (59) stellt die Kandidatinnen in dieser Woche vor eine besondere Herausforderung. © Jens Kalaene/dpa In der Einkaufstasche der Café-Angestellten landeten am Ende ein schwarzer Bikini (45 Euro), eine schwarz-weiß gemusterte Strandhose (85 Hose), ein großer Strandhut (56 Euro) und Pantoletten (88 Euro). Als Accessoires wählte Diana eine Strandtasche (90 Euro), Sonnenbrille (25 Euro) und Ohrclips (8 Euro). Haar und Make-up schlugen mit rund 60 Euro zu Buche. "Dein Pöppes sieht richtig gut aus in der Hose", zeigte sich Montagskandidatin July (26) bei der Schlusspräsentation begeistert von Dianas Beach-Outfit. "Ich find', sie kann das toll tragen. Sie ist ihrem Look treu geblieben", fand auch Guido lobende Worte. Shopping Queen Was ist da denn los? Guidos Favoritin wird nur Letzte bei "Shopping Queen" Am Ende erhielt Diana von ihren Konkurrentinnen sehr gute 33 Punkte und konnte damit vor der finalen Bewertung von Stardesigner Guido Maria Kretschmer mit dem Ergebnis von July gleichziehen. Bis Freitag haben noch die Berlinerinnen Johanna (26), Sabine (53) und Ariane (35) die Chance, mit ihrer Bademode zu überzeugen. "Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, RTL / Constantin Ent. (Bildmontage)