"Shopping Queen" aus Dresden: Als Lyn erfährt, was sie tragen muss, fließen Krokodilstränen

Dresden - Auch an Tag 3 der Dresdner " Shopping Queen "-Woche dreht sich das Glücksrad wieder! Am Mittwoch musste sich Influencerin Lyn (31) dem Promi-Style von Schauspielerin Jennifer Aniston (54) widmen, doch die 31-jährige Echsen-Besitzerin war nicht wirklich begeistert von der zwangsverordneten Jeanshose. Konnte Lyn trotzdem den strengen Blicken von Mode-Fachmann Guido Maria Kretschmer (57) standhalten?

Das selbsternannte "bunteste und verrückteste Huhn" der Runde ist mit der Zufallswahl alles andere als zufrieden und muss sich beim Gedanken an flache Schuhe sogar ein paar Krokodilstränen verdrücken.

Am Mittwoch dreht anschließend die dritte Teilnehmerin Lyn am "Best dressed"-Rad und erwischt Hollywood-Darstellerin Jennifer Aniston, obwohl sich die Influencerin eigentlich so sehnlichst Tänzerin Dita von Teese (50) wünscht.

In der von Kandidatinnen selbst bezeichneten "Unglückswoche", musste sich Stylistin Claudia (50) am Dienstag dem Outfit von Supermodel Victoria Beckham (48) stellen.

Rund 140 Euro ärmer begibt sich die Influencerin in ein angrenzendes Schuhgeschäft und die klassischen weißen Sneaker Größe 40 landen kurzerhand im Warenkorb.

An die zunächst sonderbar anmutende Beinbekleidung gewöhnt sich Lyn jedoch recht schnell, und Modekenner Kretschmer gibt dem rasant entdeckten hellen Cardigan seinen Segen.

Die vierstündige Tour beginnt, nach einer halbstündigen Fahrt in die Dresdner Innenstadt, mit der Suche nach einer passenden Jeans.

Mit 87 Euro Budget und 12 Minuten Restzeit geht es zu guter Letzt noch geschwind zur Friseurin, doch viel kann die Haarstylistin nicht mehr machen.

Am Ende schafft es die Aniston-Nachahmerin auf die Minute genau und mit keinem einzigen Euro mehr in der Tasche auf den Laufsteg, doch was meint der Kritiker zum Outfit der Wahl?

Auch wenn Kretschmer nicht gerade glücklich über die Spange und Goldkette ist, gibt der Fachmann ein durchaus positives Urteil ab: Mit "läuft doch" und "steht ihr ausgezeichnet" bewertet der Stilprofi den Look, denn am Ende "hat sie sich darauf eingelassen".

Abschließend gibt es für das Outfit 34 Punkte und den aktuellen Platz 1 der Gesamtwertung.

In der nächsten Folge "Shopping Queen" aus Dresden ist "Ghostwriterin" Elisabeth (22) an der Reihe. Zu sehen ist das Ganze am heutigen Donnerstag um 15 Uhr auf VOX oder vorab bei RTL+.