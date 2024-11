"Shopping Queen"-Kandidatin rasiert sich im TV Glatze: "Steckt eine Message dahinter"

Guido Maria Kretschmer (59) zeigte sich von der spontanen Kopf-Rasur begeistert. © RTL

Bianca aus Magdeburg hatte zuvor an Tag 2 des Finales der Vox-Sendung in Hamburg selbst zum Rasierer gegriffen und sich einen Buzz Cut verpasst.

"Das Bild in der heutigen Gesellschaft ist leider immer noch so, dass Frauen mit langen Haaren als schöner empfunden werden. Dementsprechend steht das dafür, dass man sehr stark ist und einem egal ist, was die Leute sagen", begründete die 46-Jährige in Folge 4 ihre Entscheidung.

Ähnlich sieht es Arzu, die 2019 "Shopping Queen" von Ibiza geworden war und am Donnerstag erneut ihr Glück beim Motto "Es kann nur eine geben! Kreiere den perfekten Red Carpet Look" versuchte.

"Für mich steckt da eine Message dahinter. Ich hatte eh vor meine Haare wirklich komplett abzurasieren. Dass Frauen mehr Mut haben, auch mal anders auszusehen", so die 52-Jährige.

"Ich finde es super mutig, dass sie sich die Haare hat abschneiden lassen", betonte auch Moderator Guido Maria Kretschmer (59) noch einmal.