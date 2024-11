"Shopping Queen"-Kandidatin rasiert sich selbst die Haare ab

Hamburg - Bianca mit Kampfansage an Tag zwei bei " Shopping Queen des Jahres ": "Es kann nur eine geben und ich will's werden". Eine radikale Aktion überzeugt Stardesigner Guido Maria Kretschmer (59) massiv.

Kandidatin Bianca (46) entschied sich für ein schwarzes Kleid mit Glitzerdetails. © RTL

Vor Rührung über ihre zweite Chance kämpft die allererste Shopping-Queen aus Magdeburg noch vor Beginn ihrer Einkaufstour mit den Tränen. "Ich kann es gar nicht glauben, dass ich hier stehen darf."

Damals hatte Bianca mit insgesamt 43 Punkten die Krone zum Motto "Weiß mit bunten Accessoires" geholt.

Zum diesmaligen Motto "perfekter Red-Carpet-Look" erhält die Dienstagskandidatin ihre Zusatzaufgabe von Hamburgs Top-Influencerin Caro Daur. "Setze deinen Rücken auf dem Laufsteg in Szene", wünscht sich die 29-Jährige.

So unsicher wie die 46-Jährige mit ihrem Auftrag selbst ist, so überzeugter ist ihr Mann Jürgen. Mit seinem Zuspruch: "Natürlich hast du einen schönen Rücken, mein Schatz", startet die Blondine gemeinsam mit ihrer Tochter schließlich motiviert in den ersten Laden.