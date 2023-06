"Shopping-Queen" in Berlin: Bei Tattoo-Kandidat sticht Guido Maria Kretschmer ein Detail ins Auge

In dieser Woche drehen die Kandidaten beim Männer-Spezial am Glücksrad, um die Farbe des zu shoppenden Outfits zu erfahren. Flo traf am Rad auf den einzigen Joker und erdrehte sich somit die freie Wahl einer Farbe.

Moderator Guido Maria Kretschmer (58) war von Flos Erscheinung fasziniert und neugierig, was es mit dem Zahlen-Code im Gesicht des Kandidaten auf sich hat. Flo beantwortete die Frage prompt: Auf der rechten Wange ist das Geburtsdatum seiner Mama verewigt und auf der linken prangt die Postleitzahl des Städtchens Saarlouis, in dem der 41-Jährige geboren wurde.

Nach mehreren Laden- und Outfit-Wechseln entschied sich Flo für einen curryfarbenen Pullover, eine Hose in Khaki, eine gelbe Crossbody-Bag und eine dunkelgrüne Cap. Pinke Sneaker mit gelbem Pfeil, weiße Socken sowie eine goldene Armbanduhr vervollständigten Flos Outfit, der mit seinem Look schon nach drei Stunden fertig war.

Im ersten Store angekommen, probierte Flo eine Vielzahl an Kombinationen und konnte sich nicht so recht entscheiden.

"Ich mag den Look", sagte Mode-Guru. "Er ist modern, lässig und in der Gesamtkombination stimmig" Guido fand das Outfit zwar nicht sehr aufregend aber Flo bräuchte nicht viel, um gut auszusehen.

Seine Konkurrenten hingegen wünschten sich mehr gelbe Details und hatten den extravaganten, von oben bis unten tätowierten Mann nicht in einem so braven Outfit erwartet. So bekam Flo für seine Leistung 31 Punkte. Am Finaltag am Freitag shoppt Udo (58) durch Berlin.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.