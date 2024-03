"Shopping Queen" in Berlin: Das gab's noch nie!

Berlin - Stößchen mit Guido Maria Kretschmer (58) zum zwölfjährigen Jubiläum: Das neonpinke " Shopping Queen "-Gefährt steuert auf 2500 Folgen der VOX-Nachmittagssendung in 65 Städten zu. Erneut sind in Berlin fünf Kandidatinnen auf der Suche nach dem perfekten Outfit. Den Auftakt am Montag machte Lena (29).

V.l.: Olga (48), Maike (50), Rosi (80), Miri (30), Anna (29), Lena (29) und Juror Guido Maria Kretschmer (58). © RTL / Constantin Ent.

"Hurra, der Guido ist persönlich da! Feiere mit deinem neuen Designerteil!", lautet das Motto der Hauptstadt-Woche.

Die üblichen Regeln: Für den Einkaufstrip gibt es 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um den vorgegebenen Look zu treffen.

Wer am Ende der Woche die meisten Punkte hat, gewinnt 1000 Euro und ist "Shopping Queen" von Berlin.

Montags-Kandidatin Lena war nach dem Abitur als Au-pair in England, lebt seit vier Jahren in der Bundeshauptstadt und arbeitet als Digital-Sales-Managerin. Zur Shopping-Begleiterin erkor die 29-Jährige ihre beste Freundin Anna (29).

Bei Lena Zuhause beschnupperten sich die Fashion-Aficionados. "Es ist eine ganz besondere Woche, es gibt viele Überraschungen", hob Kretschmer in einer Videobotschaft an, um dann die Bombe platzen lassen: "Ach, wisst ihr was, ich würde euch das viel lieber persönlich mitteilen. So mach’ ich's."