Shopping Queen in Berlin: Ex-Polizei-Duo Gabi und Gaby muss "dicke Dinger" verhaften

Bei der Berlin-Woche von "Shopping Queen" ist Gabi dran. Das Motto lautet: "Dickes Ding – kreiere ein modisches Outfit rund um deine neuen Winterboots!"

Von Denis Zielke

Berlin - An Tag 2 von "Shopping Queen" in Berlin ging es mit Blaulicht auf Punktejagd! Ex-Polizistin Gabi (63) war an der Reihe und sauste im pinken Einkaufs-Mobil der VOX-Sendung auf der Suche nach dem perfekten Outfit durch die pulsierende Metropole.

Gabi (63) beschreibt ihren Modestil als "sportlich, schick und immer passend angezogen". © RTL / Constantin Ent. Den Auftakt der Hauptstadt-Woche unter dem frivol-frostigen Motto "Dickes Ding – kreiere ein modisches Outfit rund um deine neuen Winterboots!" machte Konkurrentin Anne (26). Die Mediendesign-Studentin legte mit stolzen 35 von 40 möglichen Zählern vor. Auch dieses Mal bestand wieder die Möglichkeit, einen Joker zu ziehen. Dann winken 200 Euro mehr Budget statt der üblichen 500. Bei der Niete ändert sich nichts am Etat, dafür gibt es nur drei statt vier Stunden Zeit um Shoppen. Am Vortag ließ sich Anne nicht auf das Risiko ein, um in Ruhe die Einkaufstüten zu füllen. Auf ging's zu Gabi nach Tegel. Die Polizeibeamtin im Ruhestand wartete direkt mit einer Überraschung auf. "Ich gehörte 1980 zu den ersten Frauen, die bei der Berliner Polizei in Uniform eingestellt wurden." Shopping Queen Perücken-Pech bei Shopping Queen: Feli muss in sauren Apfel beißen, "Fühl mich wirklich schlimm" Hintergrund: Bis dahin gab es hingegen Frauen nur in der Kriminalpolizei, nicht bei der Schutzpolizei. Die Hauptstadt war damit anderen Bundesländern zwanzig Jahre voraus. Die tanzbegeisterte Frau Wachtmeisterin a.D. beschrieb es als "schwere, harte Zeit", aber "wir haben den Weg geebnet". Auch Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) merkte lobend an: "Man darf nicht vergessen, was die Generation früher gemacht." Nach dem Geschichtsunterricht begann die große Einkaufs-Tour - mit dem Joker in der Tasche. Unterstützt wurde die geschiedene Single-Lady von ihrer langjährigen Ex-Polizeikollegin Gaby (61).

"Shopping Queen" in Berlin: Guido Maria Kretschmer zeigt sich enttäuscht über Schuhauswahl

Dem kritischen Auge von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) entgeht nichts. © Georg Wendt/dpa Gabi entschied sich leider gegen den silbernen Moonboot im fancy Space-Look. "Dem Laufsteg würd's helfen", urteilte der Fashion-Papst und es entfährt ihm ein "Was?" "Oh", "Nein, wie schade". Ob das am Ende Punkte kostete? Immerhin hatte der Mode-Zar auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die Zeit rannte! Nach anderthalb Stunden war noch kein Stück im Einkaufskorb gelandet. Mit Blaulicht und verbleibenden 38 Minuten fahndete das Ermittler-Duo Gabi und Gaby mit Blaulicht nach Schuhen. Ob die flippige Ex-Handballerin für ihr nicht einmal anprobiertes Outfit einen Waffenschein brauchte? Shopping Queen Shopping Queen in Berlin: Als Kandidatin Anne die Tür öffnet, ist Guido irritiert Allerdings! Mit 38 Punkten ging die passionierte Polizistin in Führung. Jessy (37) tritt am Mittwoch den Kampf um die Punkte an.