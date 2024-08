Nippel-Alarm bei "Shopping Queen": Als Guido Maria Kretschmer das Outfit sieht, fällt ihm die Kinnlade runter

Berlin - Endspurt für die " Shopping Queen "-Damen aus Berlin: Auch am letzten Tag vor dem Finale in der Hauptstadt drehte sich alles wieder um den perfekten Bademoden-Look. Nun musste Sabine (53) unter Beweis stellen, was sie in Sachen Fashion auf dem Kasten hat - und sorgte mit nackten Tatsachen für Erheiterung.

Gemeinsam stieg das Mutter-Kind-Gespann in das quietschpinke "Shopping Queen"-Mobil.

Fünf Tage, fünf Kandidatinnen, 500 Euro und ein herausforderndes Motto. "Beach Beauty - Sei mit Deiner Bademode der Hingucker am Strand!", dachte sich Guido Maria Kretschmer (59) als Thema für die Berlin-Woche aus.

Guido Maria Kretschmers (59) vergibt im Finale Punkte. © picture alliance / dpa

Die Tageskandidatin hat bei ihrer Suche schon eine klare Vorstellung: ein Strickkleid in Beige, notfalls in Weiß oder Schwarz, darunter einen Bikini und - wenn es passt - Sneaker dazu. "So machen wir das", warf der Modepapst beipflichtend ein.

Als Sabine ihrer Tochter nach der Anprobe das Strick-Stück präsentierte, hakte diese beim Anblick der prallen Oberweite nach: "Hast du da überhaupt etwas drunter?"

Ihre Mutter bedeckte nur noch lachend ihre Brüste mit den Händen. "Wenigstens hat sie einen Schlüpper an", beschwichtigte Mariella.

Beim Betrachten der Hose aus Strick von vorne brach es aus ihr heraus: "Sah aus wie ein Stück Leberwurst, die schon schlecht ist und schon überquellt ist."

Kurz darauf musste die 18-Jährige ob des Nippel-Alarms ermahnend einschreiten: "Mama, da sind Kinder." Das prustete auch Guido immer wieder los.

Am Ende landeten in der Einkaufstasche: Sneaker (95 Euro), Bikinis (100 Euro), Strickkleid (30 Euro), Hemd (35 Euro), Beach Bag (28 Euro), Tuch (25 Euro), Schmuck (81 Euro). Die Frisur und Make-up schlugen mit 76 Euro zu Buche. Zudem gab es noch zweimal Bubble Tea (9 Euro). Sabine stellte sich der Aufgabe erfolgreich. Das offensive Outfit kam an. Auch Guido war zufrieden.

Ariane (35) und Johanna (26) belohnten den Look jeweils mit zehn Punkten, July (26) vergab acht, Diana (49) waren es neun wert. Damit landete Sabine mit 37 Zählern auf dem bislang ersten Platz. Guidos Wertung im Finale kann alles noch einmal ändern.

Als Letzte geht Ariane auf die Jagd nach dem perfekten Beach-Outfit. "Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.