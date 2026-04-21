Guido schockt Kandidatinnen mit kuriosem "Shopping Queen"-Motto
Darmstadt - Die Woche der "Shopping Queen" aus Darmstadt beginnt am Montag mit sehr guten 33 Punkten für Kandidatin Regina (33). Dabei ist das Motto, das Moderator Guido Maria Kretschmer (60) ausgegeben hat, alles andere als gewöhnlich.
"Gelato Glam" lautet nämlich die Vorgabe, an der sich die fünf Kandidatinnen beim Zusammenkaufen ihres Outfits orientieren sollen. "Keine leichte Aufgabe, aber machbar", findet Guido. Und die fünf modisch interessierten Damen aus Südhessen? Die schauen sich erst einmal verdutzt gegenseitig an.
Doch mit Guidos Erklärung per Video wird die Sache dann schnell klarer. Jeden Tag rückt noch vor der Shopping-Session ein Eisverkäufer an, der genau eine Sorte Speiseeis dabeihat. Diese soll dann die Farbe der Kleidung bestimmen. "Kreiere einen unwiderstehlichen Look in der Pastellfarbe Deines Eises", so Guidos weitere Ausführung.
Los geht es am Montag mit der Sorte Minze. Brand-Trainerin Regina muss sich also ein Outfit in Minzgrün zusammenstellen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie Regina und Shopping-Begleitung Arthur (31) feststellen müssen.
Denn in der aufgesuchten Boutique muss die Verkäuferin auch erst einmal schlucken, als sie den Farbwunsch vernimmt.
"Shopping Queen"-Kandidatin macht ihre Sache sehr gut, aber etwas fehlt
Doch dann entwickelt sich alles wesentlich besser als zuvor gedacht. Ein Blazer samt passender Hose soll es sein, darunter ein farblich passender BH; alles nach kompetenter Beratung abgenickt von Arthur, der bei Guido wachsende Begeisterung auslöst ("eine Top-Shopping-Begleitung!").
Weiße Plateauschuhe und ein wenig Schmuck runden die Sache ab. Was fehlt, ist allerdings die Handtasche. Die ins Auge gefassten Produkte sind allesamt zu teuer. Doch dann doch noch die unverhoffte Wendung: Beim letzten Schiff des Outfits mit Haaren und Make-up stellt sich heraus, dass die Stylistin eine passende Tasche besitzt.
Und tatsächlich verkauft sie diese sogar für den Flohmarkt-Preis von 15 Euro an Regina. "Der liebste Mensch der Welt", befindet auch Guido.
Leider passt die Tasche dann letztlich noch nicht so richtig gut zum Look und die Kandidatin begibt sich ohne das Accessoire auf den Laufsteg. Die fehlende Handtasche sorgt dann auch prompt für leichte Einbußen in der Bewertung. Dennoch müssen die 33 Punkte erst einmal überboten werden.
Am Dienstag versucht sich Hippie-Fan Julia (44) an dieser Aufgabe. Zu sehen wie üblich täglich ab 15 Uhr bei Vox und als Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bild-Montage: RTL+