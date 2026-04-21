Guido schockt Kandidatinnen mit kuriosem "Shopping Queen"-Motto

Darmstadt - Die Woche der " Shopping Queen " aus Darmstadt beginnt am Montag mit sehr guten 33 Punkten für Kandidatin Regina (33). Dabei ist das Motto, das Moderator Guido Maria Kretschmer (60) ausgegeben hat, alles andere als gewöhnlich.

Guido Maria Kretschmer (60) gibt das Motto der aktuellen "Shopping Woche"-Woche vor. © RTL+

"Gelato Glam" lautet nämlich die Vorgabe, an der sich die fünf Kandidatinnen beim Zusammenkaufen ihres Outfits orientieren sollen. "Keine leichte Aufgabe, aber machbar", findet Guido. Und die fünf modisch interessierten Damen aus Südhessen? Die schauen sich erst einmal verdutzt gegenseitig an.

Doch mit Guidos Erklärung per Video wird die Sache dann schnell klarer. Jeden Tag rückt noch vor der Shopping-Session ein Eisverkäufer an, der genau eine Sorte Speiseeis dabeihat. Diese soll dann die Farbe der Kleidung bestimmen. "Kreiere einen unwiderstehlichen Look in der Pastellfarbe Deines Eises", so Guidos weitere Ausführung.

Los geht es am Montag mit der Sorte Minze. Brand-Trainerin Regina muss sich also ein Outfit in Minzgrün zusammenstellen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie Regina und Shopping-Begleitung Arthur (31) feststellen müssen.

Denn in der aufgesuchten Boutique muss die Verkäuferin auch erst einmal schlucken, als sie den Farbwunsch vernimmt.