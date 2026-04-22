"Das glaub' ich nicht": "Shopping Queen"-Begleitung überrascht Guido

Darmstadt - Bei der Folge von " Shopping Queen " aus Darmstadt am Mittwoch trifft Guido Maria Kretschmer (60) auf eine alte Bekannte, die den Moderator dann auch gleich mehrfach verblüfft.

Shopping-Begleitung Diana (47) kommt mit ihrem Sohn zur Einkaufstour. Guido (60) denkt: "Die kenne ich doch!" © Screenshot RTL+

Denn die Kandidatin, Lehrerin Vicky (54), hat sich eine Begleitung mit "Shopping Queen"-Expertise zur Unterstützung bei ihrer Einkaufstour ausgesucht. Ihre Kollegin Diana (47) wurde 2015 die erste "Shopping Queen" in Darmstadt!

Guido kommt Diana auch gleich irgendwie bekannt vor. Als sie dann von ihrer Vergangenheit erzählt, geht ihm vollends ein Licht auf. Aber die 47-Jährige versetzt ihn schon zuvor bei ihrer Ankunft in Erstaunen.

Warum? Dazu eine kurze Erklärung: Das Motto der Woche lautet "Gelato Glam: Kreiere einen unwiderstehlichen Look in der Pastellfarbe Deines Eises". An jedem Tag kommt vor der Shoppingtour ein Eisverkäufer zu den Kandidatinnen und präsentiert genau eine Sorte Speiseeis. Dessen Farbe soll dann das Outfit dominieren.

Und nach Minze am Montag und Vanille am Dienstag ist es am Mittwoch eine nicht näher genannte, fliederfarbene Sorte.

Dementsprechend kann Guido erst einmal seinen Augen nicht trauen, als Diana komplett in Fliedertönen gekleidet anrückt. "Das glaube ich nicht! Hat sie das Motto gewusst?", wundert sich der Moderator.