"Das glaub' ich nicht": "Shopping Queen"-Begleitung überrascht Guido
Darmstadt - Bei der Folge von "Shopping Queen" aus Darmstadt am Mittwoch trifft Guido Maria Kretschmer (60) auf eine alte Bekannte, die den Moderator dann auch gleich mehrfach verblüfft.
Denn die Kandidatin, Lehrerin Vicky (54), hat sich eine Begleitung mit "Shopping Queen"-Expertise zur Unterstützung bei ihrer Einkaufstour ausgesucht. Ihre Kollegin Diana (47) wurde 2015 die erste "Shopping Queen" in Darmstadt!
Guido kommt Diana auch gleich irgendwie bekannt vor. Als sie dann von ihrer Vergangenheit erzählt, geht ihm vollends ein Licht auf. Aber die 47-Jährige versetzt ihn schon zuvor bei ihrer Ankunft in Erstaunen.
Warum? Dazu eine kurze Erklärung: Das Motto der Woche lautet "Gelato Glam: Kreiere einen unwiderstehlichen Look in der Pastellfarbe Deines Eises". An jedem Tag kommt vor der Shoppingtour ein Eisverkäufer zu den Kandidatinnen und präsentiert genau eine Sorte Speiseeis. Dessen Farbe soll dann das Outfit dominieren.
Und nach Minze am Montag und Vanille am Dienstag ist es am Mittwoch eine nicht näher genannte, fliederfarbene Sorte.
Dementsprechend kann Guido erst einmal seinen Augen nicht trauen, als Diana komplett in Fliedertönen gekleidet anrückt. "Das glaube ich nicht! Hat sie das Motto gewusst?", wundert sich der Moderator.
Führt "königliche" Begleitung Kandidatin Vicky zum Wochensieg bei "Shopping Queen"?
Nein, sie hat das Motto nicht gewusst, aber hat offensichtlich ein Faible für die Farbe. Das kann natürlich nur gut sein für Kandidatin Vicky. In den Darmstädter Boutiquen muss allerdings etwas intensiver nach farblich passenden Stücken gesucht werden.
Doch nach dem dritten Laden ist das Outfit nahezu komplett. Rock und Spitzentop sind fliederfarben, dazu ein cremefarbener Blouson sowie eine goldene Handtasche. Noch schnell lila Sneaker eingekauft und ab zum Friseur: Mit einem Glas Sekt in der Hand gelingt Vicky die zeitliche Punktlandung.
Zwischendurch wendet sich Diana noch einmal an Guido. "Du gibst Frauen, die wie ich Übergewicht haben, die Möglichkeit, sich zu zeigen und sich wie eine Königin zu fühlen", sagt sie bewegt in die Kamera. Das rührt natürlich auch Modedesigner Kretschmer sehr.
Ob sich auch Vicky wie eine Königin fühlen wird? Mit guten 35 Punkten reiht sie sich nur einen Zähler hinter der zurzeit führenden Julia ein. Allerdings wird Guido seine Wertung ja erst am Freitag bekannt geben und der zeigt sich sehr angetan von Vickys Look.
Zu sehen sind die einzelnen Folgen von "Shopping Queen" wie üblich täglich ab 15 Uhr bei Vox und als Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bild-Montage: Screenshot RTL+