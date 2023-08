Shopping Queen: Bei Christines Shorts denkt Guido, sie sei "von einem Tier angefallen worden"

Düsseldorf - Tag vier bei " Shopping Queen " in Düsseldorf! Am Donnerstag geht Kandidatin Christine (33) auf Einkaufstour und zeigt der Konkurrenz, was sie auf dem modischen Kerbholz hat.

Christine kreiert einen Sandalen-Socken-Look im New-York-Street-Style. © RTL / Constantin Ent.

Damit Christine später nicht nur mit Sandalen und Socken bekleidet auf den Laufsteg tritt, eilt das Duo geschwind zum nächsten Geschäft und hält dort Ausschau nach einem passenden "New-York-Look" zum erstandenen Schuhwerk.

Eine graue Jeans-Shorts im Used-Look ruft bei den Schwestern helle Begeisterung hervor, doch als Christine mit dem knappen Teil aus der Umkleidekabine stolziert, schrillen bei Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) alle Fashion-Alarmglocken. "Man denkt, die ist von so 'nem Tier angefallen worden im Central Park", scherzt der Mode-Guru und hat damit zugegeben nicht ganz unrecht.

Die Tageskandidatin fühlt sich jedoch sichtlich wohl ("Ich lieb's!") und beginnt, weitere Teile zu der Shorts zu kombinieren - darunter ein beigefarbenes Käppi, einen Trenchcoat und eine Sonnenbrille.

"Ich bin gerade in New York!", freut sich Christine, als sie den Look schließlich - rundum zufrieden - im Spiegel betrachtet, doch was wird wohl die Konkurrenz zum unkonventionellen Style der Tageskandidatin sagen?