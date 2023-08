Shopping Queen: Brigitte lässt Guido entsetzt aufstöhnen - "Um Gottes willen, bitte nicht!"

Düsseldorf - Tag 3 bei " Shopping Queen " in Düsseldorf! Am heutigen Mittwoch ist Kandidatin Brigitte (61) an der Reihe, sich der kniffligen Wochen-Aufgabe zu stellen.

Auch Brigitte shoppt am Mittwoch einen Look zum Motto "Gewagte Kombi! Kreiere einen Sommerlook mit Sandalen und Socken". © RTL / Constantin Ent.

Ihre Konkurrentinnen Vera (36 Punkte) und Luisa (39 Punkte) haben bereits ordentlich vorgelegt, nun muss auch Tageskandidatin Brigitte abliefern - ob sie will oder nicht!



Die 61-Jährige hatte zuvor keinen Hehl daraus gemacht, mit dem Wochenmotto "Gewagte Kombi! Kreiere einen Sommerlook mit Sandalen und Socken" so gar nichts anfangen zu können.

"Für mich geht Söckchen in Sandalen gar nicht - da willst du einen Nagelpilz verstecken, wenn du so was anhast", lautete ihr vernichtendes Urteil zum aktuellen Trend. So zieht Brigitte schließlich gänzlich ohne Shopping-Plan los und hat neben den obligatorischen 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit auch Freundin Sonja (58) als Begleitung mit im Gepäck.

Als erste Station steuern die Freundinnen ein Schuhgeschäft an, in dem die Düsseldorferin gleich den wichtigsten Teil des Outfits eintütet und ein Paar schicke schwarze Keilabsatz-Sandaletten kauft.

Anschließend geht's ohne Umwege in den nächsten Laden - wo Brigitte sich allerdings spontan für ein Teil entscheidet, das bei Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) beinahe Albträume auslöst!