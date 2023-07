Shopping Queen in Köln: Bei diesem Bikini denkt Guido an "jedes handelsübliche Kamel"

Köln - Tag zwei bei " Shopping Queen " in Köln : Am heutigen Dienstag geht Kandidatin Chrissie-Joy (36) auf große Shopping-Tour und stellt sich dem Motto der Woche. Dabei geht die Health- und Life-Coachin allerdings ein beachtliches Wagnis ein - und nimmt eine Begleitung mit, die sie noch nie zuvor getroffen hat.

Diese Woche lautet das Motto bei "Shopping Queen": "Cool am Pool - Finde das perfekte Outfit für deinen Badetag". © RTL

Das muss man sich auch erstmal trauen!

Chrissie setzt am Dienstag alles auf "Risiko" und lässt sich von einer Freundin begleiten, mit der sie bislang ausschließlich Kontakt über das Internet hatte - ganz schön mutig, wie auch die Konkurrenz findet.

Zum Motto: "Cool am Pool - Finde das perfekte Outfit für deinen Badetag" müssen die beiden Frauen einen stimmigen Look kreieren, was für die Mode-affine Sportwissenschaftlerin und Begleitung Karola (40) - ihres Zeichens Stylistin - allerdings kein Problem darstellen sollte. Vorausgesetzt natürlich, die beiden harmonieren auch im echten Leben.

Theresa legte an Tag 1 bereits eine solide Leistung vor, die ihre Mitstreiterinnen mit satten 33 Punkten belohnten - das gilt es nun mindestens zu schlagen.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden "Fremden" verläuft glücklicherweise bestens - die Frauen verstehen sich auf Anhieb und starten sogleich in Richtung Kölner City.

Erster Halt ist ein altbekannter Laden in der Kölner Innenstadt, der schon unzählige Male bei "Shopping Queen" zu sehen war - und das Glück scheint auf der Seite der Tageskandidatin zu sein.