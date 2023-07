Shopping Queen in Köln: Wirft Julia das Handtuch? "Puls ist unten, so wie meine Laune"

Köln - Tag 4 bei " Shopping Queen " in Köln : Am heutigen Donnerstag gibt Kandidatin Julia (33) ihr Bestes, um das Shopping-Krönchen nach Hause zu holen. Die Zahnärztin muss jedoch einige Teile durchprobieren, bis sie endlich fündig wird - und die Zeit wird dabei immer knapper ...

Die Kölner Woche neigt sich allmählich dem Ende entgegen, vorher ist aber noch Julia dran, die Konkurrenz mit ihrem Look zum Motto "Cool am Pool - Finde das perfekte Outfit für deinen Badetag" aus den Socken zu hauen.

Julia (33) probiert einen kunterbunten Badeanzug mit komplizierter Bindung im Rücken an. © RTL / Constantin Ent.

"Mein Puls ist unten, so wie meine Laune. Das geht auch relativ zügig, dass ich dann schnell mal keinen Bock mehr habe", offenbart die Zahnärztin auf dem Weg zum zweiten Laden. Oh, oh, bahnt sich da etwa ein Shopping-Desaster an?

Glücklicherweise nicht, denn im zweiten Geschäft hellt sich Julias Laune sofort wieder auf, als sie die bunte Auswahl begutachtet.

Die Zahnärztin probiert weitere Bade-Looks durch und entscheidet sich schließlich für einen extravaganten beigefarbenen Bikini mit Puffärmeln am Oberteil.



"Man darf auf jeden Fall nicht erwarten, dass man irgendwann mal braune Schultern bekommt", gibt Guido zwar zu bedenken, doch auch dem Modepapst gefällt der Bade-Look ziemlich gut.

Zu dem Outfit kombinieren die Cousinen ein buntes Tuch um die Hüften, eine Korb-Tasche im Mini-Format und sämtliche Accessoires. Es scheint alles bestens zu laufen, doch dann fällt Julia plötzlich auf, dass sie noch gar keine Schuhe gekauft hat!

"Wir schaffen es nicht mehr in einen anderen Laden", stellt Shopping-Begleitung Lilly fest - muss Julia nun barfuß auf den Laufsteg? Die neueste Folge von "Shopping Queen" zeigt VOX ab 15 Uhr im TV oder im Stream bei RTL+.